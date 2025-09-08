Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  Ботев пуска билетите за мача с Монтана

Ботев пуска билетите за мача с Монтана

  • 8 сеп 2025 | 10:27
  • 268
  • 0
Ботев пуска билетите за мача с Монтана

Ботев Пловдив стартира продажбата на билети за предстоящия мач с Монтана. Срещата от 8-ия кръг на efbet Лига е в петък (12.09) от 19:45 часа на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив.

Пропуските вече са налични и ще се продават онлайн на kolezha.bg, както и в клубния магазин на „Колежа“.

Според предварително определените ценови категории за мачовете от шампионата, пропуските са на следните цени:

– Трибуна Юг / Север – 12 лв.

– Трибуна Изток – 15 лв.

– Сектор А, Блок 1,2,6,7 – 20 лв.

– Сектор А, Блок 3, 5 – 30 лв.

– Сектор А, Блок 4, P1, P3 – 35 лв.

– Сектор А, P2 – 70 лв.

– Сектор А, P2 (достъп до Lounge 1912) – 99 лв.

Деца между 5 и 14 години (включително), както и пенсионери над 65 години използват 50% отстъпка от цената на билета, като имат място на трибуните. За тях билетите ще се продават само на каса и в клубния магазин. Деца до 4 години (включително) влизат безплатно на двубоя (без място).

За инвалиди с инвалидни колички, както и за техните асистент-придружители, входът е безплатен. За тях е обособено специално място пред централната трибуна, като те ще влизат през входа между централната и южните трибуни.

Ще бъдат налични билети за паркоместа зад Южната трибуна и Северната Трибуна, като тяхната цена е 10 лева. Билетите ще се продават на kolezha.bg и в магазина на стадиона, а достъпът до местата ще се осъществява през бариерите на ул. „Богомил“ и ул. „Варшава“.

Притежателите на място в скайбоксовете, както и закупилите сезонни паркокарти, ще могат да влизат към своите паркоместа от бул. „Източен“.

