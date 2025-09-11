Селекционерът на Молдова след 11-те гола: Напускам, това беше издевателство

Националният селекционер на Молдова Сергей Клешченко напуска поста си, след като сам е отишъл в централата на страната и е депозирал молбата си да бъде освободен. В интервю за RealMedia.md той обяснява, че при позвъняването журналистът го намира по път за федерацията, където ще оформи разтрогването на трудовото споразумение.

Във вторник молдовците претърпяха разгромна загуба с 1:11 от националния тим на Норвегия в среща от група I на квалификациите за Световното първенство през 2026-а година.

"Наша е вината за тази загуба, това беше издевателство. Разочарован съм от всички. Мисля, че се подготвихме за мача, но се случи това, което се случи. Сега отивам да си разтрогна договора с федерацията. Отношението на отбора към мене е очевидно. С такива хора в отбора няма как да се постигнат добри резултати", заяви Клешченко, цитиран от БТА.

Самият той е играл за националния тим на бившата съветска република в периода 1991-2006 година и има 69 мача и 11 гола. Вкарвал е при гостуването на България на 16-и ноември 1994-а година в София, когато по пътя към Евро 96 "лъвовете" бият с 4:1 с два гола на Христо Стоичков и по един на Красимир Балъков и Емил Костадинов.

