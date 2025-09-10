Популярни
  Норвегия
  2. Норвегия
  Селекционерът на Норвегия съчувства на молдовския си колега заради 11:1

  10 сеп 2025 | 16:42
Селекционерът на Норвегия Столе Солбакен изрази съчувствие към своя колега Сергей Клесченко начело на националния отбор на Молдова след световната квалификация между двата отбора в Осло, която завърши 11:1 за домакините.

Солбакен обаче призна, че тимът му е търсил максимално изразителна победа и по тази причина не си е позволил да намали темпото в нито един момент, макар още на полувремето резултатът да бе 5:0. Скандинавците водят борба с Италия за първата позиция в групата, а при равенство в точките първо се гледа головата разлика.

За Норвегия това бе първият случай от 1948 година насам, в който тимът вкарва 11 попадения, а за Молдова това е най-тежката загуба в историята.

"Наясно съм колко болезнена е такава загуба. Той (бел. р - Сергей Клесченко) избяга директно в съблекалнята след мача и дори нямах шанса да му благодаря за този двубой. Знам, че моментът е наистина болезнен за него", каза Солбакен, цитиран от БТА.

Неговият колега Клесченко каза, че вината загубата е изцяло негова: "Това е срам за нас, аз съм виновен. Знам, че трябва да помислим внимателно какъв ще бъде следващият ни ход.”

