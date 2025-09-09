Словения загуби от Иран в контрола, която се изигра в Манила

Националният отбор на Словения, който е съперник на България в Група Е на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините, претърпя загуба в предпоследната си проверка преди старта на първенството. Тимът на Фабио Соли отстъпи на Иран с 1:3 (32:34, 23:25, 23:25, 26:24) в Манила.
Словенците пристигнаха във филипинската столица в неделя, след като преди това проведоха лагер в Япония, където изиграха две контроли срещу местния клуб Осака Сакай Блейзърс и записаха 2 победи с по 3:0 гейма.
Срещата с Иран бе първата им по-сериозна проверка на азиатска земя.
Капитанът Тине Урнаут призна пред сайта на федерацията, че тимът има още резерви и предстои да подобри играта си:
„Това бе първи по-силен тест от доста време насам. Видяхме, че имаме нужда от още търпение и развитие във всички елементи. Способни сме да играем на по-високо ниво и трябва да направим следващата крачка.“
„Изиграхме слаб мач срещу ослабен Иран. Не показахме енергия и мотивация. Надявам се това да е просто лош ден, но ако играем по този начин, ще имаме сериозни проблеми още от първата среща с Чили“, добави центърът Ян Кожамерник, който бе още по-критичен.
Утре словенците ще изиграят последната си проверка срещу Аржентина – актуалния носител на трофея от мемориала „Хуберт Вагнер“.
След това ги очаква старт в Група Е на световното първенство – първи съперник ще бъде Чили на 13-ти септември. България среща Словения на 15-ти септември.