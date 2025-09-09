Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Словения загуби от Иран в контрола, която се изигра в Манила

Словения загуби от Иран в контрола, която се изигра в Манила

  • 9 сеп 2025 | 20:11
  • 368
  • 0

Националният отбор на Словения, който е съперник на България в Група Е на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините, претърпя загуба в предпоследната си проверка преди старта на първенството. Тимът на Фабио Соли отстъпи на Иран с 1:3 (32:34, 23:25, 23:25, 26:24) в Манила.

Словенците пристигнаха във филипинската столица в неделя, след като преди това проведоха лагер в Япония, където изиграха две контроли срещу местния клуб Осака Сакай Блейзърс и записаха 2 победи с по 3:0 гейма.

Срещата с Иран бе първата им по-сериозна проверка на азиатска земя.

Капитанът Тине Урнаут призна пред сайта на федерацията, че тимът има още резерви и предстои да подобри играта си:

„Това бе първи по-силен тест от доста време насам. Видяхме, че имаме нужда от още търпение и развитие във всички елементи. Способни сме да играем на по-високо ниво и трябва да направим следващата крачка.“

FIVB: България тръгва към Световното с визия за бъдещето
FIVB: България тръгва към Световното с визия за бъдещето

„Изиграхме слаб мач срещу ослабен Иран. Не показахме енергия и мотивация. Надявам се това да е просто лош ден, но ако играем по този начин, ще имаме сериозни проблеми още от първата среща с Чили“, добави центърът Ян Кожамерник, който бе още по-критичен.

Утре словенците ще изиграят последната си проверка срещу Аржентина – актуалния носител на трофея от мемориала „Хуберт Вагнер“.

Победа и загуба за България в последната контрола срещу САЩ
Победа и загуба за България в последната контрола срещу САЩ

След това ги очаква старт в Група Е на световното първенство – първи съперник ще бъде Чили на 13-ти септември. България среща Словения на 15-ти септември.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Георги Татаров: Няма да допуснем нова ситуация като мача с Иран

Георги Татаров: Няма да допуснем нова ситуация като мача с Иран

  • 9 сеп 2025 | 15:06
  • 1438
  • 0
Новакът във Висшата лига Металург (Перник) със звездни попълнения

Новакът във Висшата лига Металург (Перник) със звездни попълнения

  • 9 сеп 2025 | 14:45
  • 3481
  • 1
Добруджа 07 пуска 800 сезонни карти

Добруджа 07 пуска 800 сезонни карти

  • 9 сеп 2025 | 11:56
  • 690
  • 1
Победа и загуба за България в последната контрола срещу САЩ

Победа и загуба за България в последната контрола срещу САЩ

  • 9 сеп 2025 | 11:18
  • 9004
  • 6
Димитър Калчев и Димитър Механджийски вече са №92 в световната ранглиста

Димитър Калчев и Димитър Механджийски вече са №92 в световната ранглиста

  • 8 сеп 2025 | 16:04
  • 1162
  • 0
Моника Де Дженаро се сбогува с националния отбор на Италия: Завършвам по най-добрия начин!

Моника Де Дженаро се сбогува с националния отбор на Италия: Завършвам по най-добрия начин!

  • 8 сеп 2025 | 15:47
  • 2036
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

България (U21) впечатли с гол и греда в стил “тики-така”, но изпусна нелепо победата в Азербайджан

България (U21) впечатли с гол и греда в стил “тики-така”, но изпусна нелепо победата в Азербайджан

  • 9 сеп 2025 | 18:56
  • 28283
  • 28
Сърбия - Англия, Тухел прави четири промени

Сърбия - Англия, Тухел прави четири промени

  • 9 сеп 2025 | 20:59
  • 1091
  • 0
Съставите на Франция и Исландия

Съставите на Франция и Исландия

  • 9 сеп 2025 | 21:04
  • 370
  • 0
Официално: Илиан Илиев приключи с националния отбор на България

Официално: Илиан Илиев приключи с националния отбор на България

  • 9 сеп 2025 | 14:06
  • 35003
  • 122
Играе се вторият за деня 1/4-финал на ЕвроБаскет 2025

Играе се вторият за деня 1/4-финал на ЕвроБаскет 2025

  • 9 сеп 2025 | 21:00
  • 14443
  • 0
Завършиха първите два мач от световните квалификации тази вечер

Завършиха първите два мач от световните квалификации тази вечер

  • 9 сеп 2025 | 20:56
  • 19836
  • 0