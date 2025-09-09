Словения загуби от Иран в контрола, която се изигра в Манила

Националният отбор на Словения, който е съперник на България в Група Е на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините, претърпя загуба в предпоследната си проверка преди старта на първенството. Тимът на Фабио Соли отстъпи на Иран с 1:3 (32:34, 23:25, 23:25, 26:24) в Манила.

Словенците пристигнаха във филипинската столица в неделя, след като преди това проведоха лагер в Япония, където изиграха две контроли срещу местния клуб Осака Сакай Блейзърс и записаха 2 победи с по 3:0 гейма.

🔻سولی: پیاتزا انرژی و ایده‌های زیادی در والیبال دارد

🔺قهرمان جهان قابل پیش بینی نیست



سرمربی تیم ملی والیبال اسلوونی، گفت: پیاتزا یکی از بهترین مربیان دنیا است که انرژی و ایده‌های زیادی در والیبال دارد.https://t.co/BqLtEijPqD#IRIVF pic.twitter.com/C07TbYDsYE — Iran Volleyball Federation (@IRIVF) September 9, 2025

Срещата с Иран бе първата им по-сериозна проверка на азиатска земя.

🔻شاگردان پیاتزا آژیر خطر را در مانیل به صدا درآوردند! پیروزی ایران برابر تیم چهارم جهان در دیداری دوستانه

🔺محک‌جدی شاگردان روبرتو مقابل اسلوونی



تیم ملی والیبال ایران در آستانه آغاز رقابت‌های قهرمانی مردان جهان در دیداری دوستانه و تدارکاتی موفق به شکست اسلوونی تیم چهارم جهان شد pic.twitter.com/hBrt7q0ziR — Iran Volleyball Federation (@IRIVF) September 9, 2025

Капитанът Тине Урнаут призна пред сайта на федерацията, че тимът има още резерви и предстои да подобри играта си:

🔻محک سنگین، پاسخ محکم 🇮🇷🔥

برد ایران برابر اسلوونیِ چهارم جهان 2022https://t.co/BqLtEijPqD#IRIVF pic.twitter.com/scrW0WdyHc — Iran Volleyball Federation (@IRIVF) September 9, 2025

„Това бе първи по-силен тест от доста време насам. Видяхме, че имаме нужда от още търпение и развитие във всички елементи. Способни сме да играем на по-високо ниво и трябва да направим следващата крачка.“

FIVB: България тръгва към Световното с визия за бъдещето

„Изиграхме слаб мач срещу ослабен Иран. Не показахме енергия и мотивация. Надявам се това да е просто лош ден, но ако играем по този начин, ще имаме сериозни проблеми още от първата среща с Чили“, добави центърът Ян Кожамерник, който бе още по-критичен.

🎤 صحبت‌های فیان کوزامرنیک، مدافع میانی تیم ملی والیبال اسلوونی پس از دیدار دوستانه ایران و اسلوونی در مانیل

پیروزی 3 بر 1 ایران مقابل اسلوونیhttps://t.co/BqLtEijPqD#IRIVF pic.twitter.com/qVKpUQ3WvR — Iran Volleyball Federation (@IRIVF) September 9, 2025

Утре словенците ще изиграят последната си проверка срещу Аржентина – актуалния носител на трофея от мемориала „Хуберт Вагнер“.

Победа и загуба за България в последната контрола срещу САЩ

След това ги очаква старт в Група Е на световното първенство – първи съперник ще бъде Чили на 13-ти септември. България среща Словения на 15-ти септември.

🎤 صحبت‌های فابیو سولی، سرمربی تیم ملی والیبال اسلوونی پس از دیدار دوستانه ایران و اسلوونی در مانیل

پیروزی 3 بر 1 ایران مقابل اسلوونیhttps://t.co/BqLtEijPqD#IRIVF pic.twitter.com/EAXv3kSDLe — Iran Volleyball Federation (@IRIVF) September 9, 2025