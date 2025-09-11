Никола Цолов развенча един мит за доктор Хелмут Марко

Българският пилот Никола Цолов развенча един мит за моторспорт съветника на Ред Бул доктор Хелмут Марко.

Както е известно от началото на тази година Българския лъв официално е част от академията на Биковете, което го поставя директно в полезрението на доктор Марко. По време на гостуването си в студиото на Sportal.bg потвърди, че доктор Марко действително звъни по телефона на пилотите от академията на Ред Бул в 7:30 часа сутринта, за да разговаря с тях.

„Често си говори с доктор Марко, особено, когато има проблеми, тогава иска да се чуваме по-често. Почти всеки уикенд разговаряме – дали ще го срещна, или той ще ми се обади в 7:30 сутринта на следващия ден. Реално не е мит, че той звъни толкова рано.



„Той обича да му се говори кратко и ясно, без оправдания, така че казваш му каквото е, ако си направи грешка си признаваш и обещаваш, че няма да се повтори. Горе-долу така протича комуникацията ни.



„Освен това си говорим и за нещата извън състезанията. Как мога да се подобря и какви стъпки да предприемаме, за да имам най-голям шанс да прогресирам“, заяви Българския лъв пред Георги Иванов.

Снимки: Владимир Иванов