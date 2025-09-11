Бриаторе каза кога ще е ясен съотборникът на Гасли

В хода на състезателния уикенд за Гран При на Италия от Алпин обявиха новия договор на водещия пилот на тима Пиер Гасли, който ще остане в отбора до края на 2028 година.

Все още обаче не се знае кой ще му партнира – дали Франко Колапинто ще остане и за догодина или Алпин отново ще търси нов пилот. Шефът на Алпин Флавио Бриаторе обаче обясни кога се очаква да има решение по въпроса.

„Все още не сме решили кой ще е съотборник на Пиер – заяви Бриаторе. – Мисля, че в момента Франко Колапинто се справя добре. В началото не му достигаше опит, но това мажи за много от младите пилоти.

„В последните три-четири състезания Франко се представя много по-стабилно и не допуска грешки. Възможно е Франк да остане в тима.

„Имаме още четири-пет състезания, за да направим избор, така че ще видим какво ще стане. През ноември трябва да сме готови с решението.“

Снимки: Gettyimages