Рафаел Леао: Не искам да поемам никакви рискове

Нападателят на Милан Рафаел Леао заяви, че няма проблем да играе на която и да е позиция в атака, но първо трябва да се възстанови напълно от контузията си.

Португалецът получи мускулно разтежение по време на мача от първия кръг на Купата на Италия срещу Бари на 17 август и поради това не беше на разположение за първите два мача от сезона в Серия "А". Той все още не се е завърнал към пълноценни тренировки и не се очаква да играе в неделя, когато шампионатът се подновява с мач срещу Болоня.

Изглежда, че Леао ще пропусне и следващият двубой на Милан

„Работим, за да се върна възможно най-скоро, но това е лезия и не можем да поемаме рискове с нея“, каза Леао пред репортери по време на церемонията по връчването на наградите „Premio Gentleman“.

Той беше принуден да пропусне загубата от Кремонезе и победата като гост над Лече, както и ангажиментите си с националния отбор на Португалия.

Леао ще пропусне старта на Милан в Серия "А"

„Познавам добре позицията на централен нападател. Треньорът има много опит и аз съм на негово разположение да играя както на върха на атаката, така и по фланга", сподели Леао.

