  11 сеп 2025
Бекер: Синер и Алкарас нямат конкуренция, останалите се задоволяват с малкото

Бившата тенис звезда Борис Бекер смята, че на редица съвременни състезатели им липсват амбицията и шампионският манталитет, които притежават Яник Синер и Карлос Алкарас.

„Имаме Синер и Алкарас. А къде са останалите? Зверев, Дрейпър, Фриц, Де Минор, Рууд, Руне, Медведев, Рубльов, Хачанов – къде са те? Това ме притеснява. Те винаги разсъждават така: „Да, Синер и Алкарас са много по-добри от нас“. Дразни ме, че останалите се задоволяват с ролята на втори или трети. Четвъртфиналите са добре, полуфиналите също са добре... Не, не е добре, ако искаш да станеш най-добрият тенисист в света“, каза Бекер в подкаста Becker Petkovic.

Григор Димитров “помогнал” за титлата на Алкарас от US Open
Григор Димитров “помогнал” за титлата на Алкарас от US Open

Синер и Алкарас спечелиха последните 8 турнира от "Големия шлем", като си поделиха по 4 титли.

След победата си на Откритото първенство на САЩ Алкарас стана първа ракета в света. Синер заема втора позиция в световната ранглиста. Тройката се допълва от германеца Александър Зверев.

