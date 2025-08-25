Бекер за Медведев: Мисля, че се нуждае от професионална помощ

Популярни
  • 25 авг 2025 | 19:20
Бившият номер едно в света Борис Бекер реагира на поведението на руския тенисист Даниил Медведев в мача срещу французина Бенджамин Бонзи в първия кръг на US Open.

Мачът завърши с резултат 6:3, 7:5, 6:7 (5:7), 0:6, 6:4 в полза на Бонзи. 29-годишният руснак провокира шестминутно прекъсване в третия сет, влизайки в конфликт със съдията, а след поражението счупи ракетата си.

Медведев скочи на съдия на US Open: Мъж ли си, защо трепериш?
Медведев скочи на съдия на US Open: Мъж ли си, защо трепериш?

„Наричаме това „публичен срив... Мисля, че се нуждае от професионална помощ!?“, написа Бекер в социалните си мрежи.

Медведев напусна третия си пореден турнир от Големия шлем след откриващия мач. За първи път от 2019 г. насам той ще изпадне от топ 15 на класацията на АТП. Спортистът преди това заяви, че няма да сложи край на кариерата си след ранното си отпадане от състезанието.

Снимки: Imago

