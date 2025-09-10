Популярни
Григор Димитров “помогнал” за титлата на Алкарас от US Open

  • 10 сеп 2025 | 16:11
  • 758
  • 0
Григор Димитров “помогнал” за титлата на Алкарас от US Open

Григор Димитров “има принос” за титлата на новия шампион на US Open. Поне така смята един бивш №1 в световнатаранглиста по тенис.

Турнирът от “Големият шлем” в Ню Йорк бе спечелен от Карлос Алкарас. Така испанецът си върна първото място в класацията на АТР.

Карлос Алкарас е новият лидер в световната ранглиста, Григор Димитров е №28
Карлос Алкарас е новият лидер в световната ранглиста, Григор Димитров е №28

Според шампиона от US Open 2003 Анди Родик Алкарас е гледал внимателно запис на мача на Григор с Яник Синер (Ит) в осминафинала на “Уимбълдън”. Тогава най-добрият български тенисист в историята игра страхотно и водеше, но бе принуден да се откаже заради скъсан гръден мускул и все още се възстановява от претърпяната операция.

В подкаста си Served with Andy Roddick последният американец с титла от “Големият шлем” коментира: “Мисля, че Алкарас е гледал мача на Димитров на “Уимбълдън”. Той правеше каквото си иска с топката. Сеченият му бекхенд, който наподобява този на Роджър Федерер, правеше разликата. Григор използва този удар много често и в този мач наистина имаше ефект, защото Синер бе затруднен.”

Безкомпромисен Алкарас свали Синер от трона на US Open и на ранглистата
Безкомпромисен Алкарас свали Синер от трона на US Open и на ранглистата

Според Родик обаче голяма роля за успеха на Алкарас в откритото на САЩ има и неговият сервис.

“Мразя да го казвам, но началният му удар става все по-силен и по-добър”, заяви Анди. Той прави комплимент и на Синер, който е имал “адска година”, но въпреки това е показал класата си.

Заради контузията Григор Димитров прекъсна рекордната си сред активните тенисисти серия от 58 поредни участия в турнирите от “Големият шлем”. Очакваното му завръщане на корта трябва да стане в Стокхолм (финалист миналата година), а после да играе във Виена и Париж (“Мастърс 1000”).

"24 часа"

