Бивш защитник на Левски направи трансфер в Англия

Бившият бранител на Левски Жереми Петрис ще продължи кариерата си в Англия. Той ще играе в Чемиъншип с екипа на Уотфорд.

“Стършелите” купиха френския десен бек от Шарлероа за 2 млн. евро. Договорът на Петрис с екипа на лондонския клуб е за срок от четири сезона.

New face at right-back 👊



Welcome to Watford, Jeremy Petris! 🙌 pic.twitter.com/TqWm2q7zWU — Watford Football Club (@WatfordFC) September 1, 2025

Петрис пристигна в България в началото на 2022 година и подписа с Царско село, след като преди това се беше подвизавал в няколко нискоразредни италиански клуба.

През лятото на същата година защитникът отиде със свободен трансфер в Левски и се превърна в основна фигура в тима, а през 2024 година премина в Шарлероа.