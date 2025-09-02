Популярни
  3. Бивш защитник на Левски направи трансфер в Англия

Бивш защитник на Левски направи трансфер в Англия

  • 2 сеп 2025 | 00:51
  • 581
  • 0
Бивш защитник на Левски направи трансфер в Англия

Бившият бранител на Левски Жереми Петрис ще продължи кариерата си в Англия. Той ще играе в Чемиъншип с екипа на Уотфорд.

“Стършелите” купиха френския десен бек от Шарлероа за 2 млн. евро. Договорът на Петрис с екипа на лондонския клуб е за срок от четири сезона.

Петрис пристигна в България в началото на 2022 година и подписа с Царско село, след като преди това се беше подвизавал в няколко нискоразредни италиански клуба.

През лятото на същата година защитникът отиде със свободен трансфер в Левски и се превърна в основна фигура в тима, а през 2024 година премина в Шарлероа.

