Бивш аржентински национал иска да открие спортен музей в родния си град

Бившият атакуващ халф на Пари Сен Жермен, Рома и Палермо Хавиер Пасторе обмисля да открие спортен музей в родния си аржентински град Кордоба, пише вестник "Екип". В момента той се наслаждава на живота си след професионалния спорт, като живее в Мадрид.

"Искам да дам нещо на хората от моя град, да споделя с тях моя опит и да има пространство, където могат да отидат и да видят фланелките на велики спортисти. Не става въпрос само за футболисти. Има и атрибути, които са носени от тенис играчи, от пилоти от MotoGP. Имам много спомени от всички спортове благодарение на приятелствата, които съм завързал. Имам повече от 500 фланелки. Сега съм по-досаден дори от периода, в който играех. Навсякъде, където отивам, искам фланелки. Наистина искам да направя нещо за град Кордоба", коментира пред изданието Пасторе, който е бивш аржентински национал.

Снимки: Gettyimages