Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Аржентина
  3. Бивш аржентински национал иска да открие спортен музей в родния си град

Бивш аржентински национал иска да открие спортен музей в родния си град

  • 10 сеп 2025 | 18:32
  • 292
  • 0
Бивш аржентински национал иска да открие спортен музей в родния си град

Бившият атакуващ халф на Пари Сен Жермен, Рома и Палермо Хавиер Пасторе обмисля да открие спортен музей в родния си аржентински град Кордоба, пише вестник "Екип". В момента той се наслаждава на живота си след професионалния спорт, като живее в Мадрид.

"Искам да дам нещо на хората от моя град, да споделя с тях моя опит и да има пространство, където могат да отидат и да видят фланелките на велики спортисти. Не става въпрос само за футболисти. Има и атрибути, които са носени от тенис играчи, от пилоти от MotoGP. Имам много спомени от всички спортове благодарение на приятелствата, които съм завързал. Имам повече от 500 фланелки. Сега съм по-досаден дори от периода, в който играех. Навсякъде, където отивам, искам фланелки. Наистина искам да направя нещо за град Кордоба", коментира пред изданието Пасторе, който е бивш аржентински национал.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Бразилия приключи най-слабите квалификации в своята история

Бразилия приключи най-слабите квалификации в своята история

  • 10 сеп 2025 | 15:58
  • 6157
  • 2
Тиери Анри: Всички знаят кой ще е новият селекционер на Франция

Тиери Анри: Всички знаят кой ще е новият селекционер на Франция

  • 10 сеп 2025 | 15:40
  • 1825
  • 0
Манчестър Сити потвърди: Мармуш отпада за дербито с Ман Юнайтед

Манчестър Сити потвърди: Мармуш отпада за дербито с Ман Юнайтед

  • 10 сеп 2025 | 15:30
  • 3158
  • 0
Симеоне: Не съм щастлив да бъда трети, боли ме от слабия старт

Симеоне: Не съм щастлив да бъда трети, боли ме от слабия старт

  • 10 сеп 2025 | 15:22
  • 3123
  • 0
Домакинството на Барселона през този уикенд ще влезе в историята на испанския футбол

Домакинството на Барселона през този уикенд ще влезе в историята на испанския футбол

  • 10 сеп 2025 | 15:00
  • 8847
  • 6
Ново още по-скандално разкритие за рефера, който беше уволнен заради Ливърпул и Клоп

Ново още по-скандално разкритие за рефера, който беше уволнен заради Ливърпул и Клоп

  • 10 сеп 2025 | 14:39
  • 7775
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Венци Стефанов призова държавата да помогне на българския футбол

Венци Стефанов призова държавата да помогне на българския футбол

  • 10 сеп 2025 | 16:51
  • 8770
  • 42
Босът на Ботев (Пд): Ивелин поиска гарантирано да е титуляр, а след това си тръгна

Босът на Ботев (Пд): Ивелин поиска гарантирано да е титуляр, а след това си тръгна

  • 10 сеп 2025 | 12:22
  • 28660
  • 21
България, Андора и Лихтенщайн единствени без гол в Европа

България, Андора и Лихтенщайн единствени без гол в Европа

  • 10 сеп 2025 | 10:09
  • 14974
  • 53
Интересни двубои на старта на Висшата лига

Интересни двубои на старта на Висшата лига

  • 10 сеп 2025 | 14:05
  • 9774
  • 3
ЕвроБаскет 2025: Финландия на исторически полуфинал, чака своя съперник

ЕвроБаскет 2025: Финландия на исторически полуфинал, чака своя съперник

  • 10 сеп 2025 | 19:00
  • 12115
  • 0
ЦСКА поискал един от основните футболисти на Ботев (Пд)

ЦСКА поискал един от основните футболисти на Ботев (Пд)

  • 10 сеп 2025 | 12:21
  • 15320
  • 10