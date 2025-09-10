Новата “десетка” на Аржентина подобри рекорд на Марадона в мач срещу България

Новото попълнение на Реал Мадрид Франко Мастантуоно получи фланелката с номер 10 в националния отбор на Аржентина при щастливи за него обстоятелства и така постави постижение в историята на “Албиселесте”.
Крилото игра именно с десетката при загубата с 0:1 от Еквадор в последната квалификационна среща на Аржентина за Мондиал 2026. Така със своите 18 години и 23 дни Мастантуоно стана най-младият аржентинец, носил номер 10 в мач на “гаучосите”. Предишният рекордьор в това отношение беше легендарният Диего Марадона, който за първи път облече тази фланелка за Аржентина на 18 години, 5 месеца и 26 дни през далечната 1979-а при победа с 2:1 в контрола срещу България.
За Мастантуоно това беше едва трети мач с екипа на световния шампион. До избора му на “десетка” се стигна след отсъствието на титуляра с номер 10, а именно капитана Лионел Меси, който получи почивка за снощния мач, както и след контузията на Тиаго Алмада, който първоначално беше предвиден да получи тази фланелка при липсата на суперзвездата.
Именно за това потвърди Лионел Скалони, който похвали тиийнейджъра въпреки неубедителния за него мач като резерва. “Франко влезе на терена добре, той има характер. Харесва му да играе с топката и я получава. Това, което се случи, е, че той влезе в момент, в който Еквадор играеше с доста дълбока защита и имаше малко свободни пространства. Важното е, че той постоянно се опитва и че има характер. Това беше поредният мач, в който натрупа игрови минути в този състав”, заяви селекционерът след загубата.
Снимки: Gettyimages