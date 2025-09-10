Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Аржентина
  3. Новата “десетка” на Аржентина подобри рекорд на Марадона в мач срещу България

Новата “десетка” на Аржентина подобри рекорд на Марадона в мач срещу България

  • 10 сеп 2025 | 13:50
  • 1288
  • 0
Новата “десетка” на Аржентина подобри рекорд на Марадона в мач срещу България

Новото попълнение на Реал Мадрид Франко Мастантуоно получи фланелката с номер 10 в националния отбор на Аржентина при щастливи за него обстоятелства и така постави постижение в историята на “Албиселесте”.

Аржентина и Бразилия със загуби, драма с последното баражно място в Южна Америка
Аржентина и Бразилия със загуби, драма с последното баражно място в Южна Америка

Крилото игра именно с десетката при загубата с 0:1 от Еквадор в последната квалификационна среща на Аржентина за Мондиал 2026. Така със своите 18 години и 23 дни Мастантуоно стана най-младият аржентинец, носил номер 10 в мач на “гаучосите”. Предишният рекордьор в това отношение беше легендарният Диего Марадона, който за първи път облече тази фланелка за Аржентина на 18 години, 5 месеца и 26 дни през далечната 1979-а при победа с 2:1 в контрола срещу България.

За Мастантуоно това беше едва трети мач с екипа на световния шампион. До избора му на “десетка” се стигна след отсъствието на титуляра с номер 10, а именно капитана Лионел Меси, който получи почивка за снощния мач, както и след контузията на Тиаго Алмада, който първоначално беше предвиден да получи тази фланелка при липсата на суперзвездата.

Именно за това потвърди Лионел Скалони, който похвали тиийнейджъра въпреки неубедителния за него мач като резерва. “Франко влезе на терена добре, той има характер. Харесва му да играе с топката и я получава. Това, което се случи, е, че той влезе в момент, в който Еквадор играеше с доста дълбока защита и имаше малко свободни пространства. Важното е, че той постоянно се опитва и че има характер. Това беше поредният мач, в който натрупа игрови минути в този състав”, заяви селекционерът след загубата.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Дешан похвали Мбапе и разкритикува феновете за освиркванията срещу Рабио

Дешан похвали Мбапе и разкритикува феновете за освиркванията срещу Рабио

  • 10 сеп 2025 | 08:11
  • 3987
  • 2
Мартинес: Хареса ми отношението и концентрацията на отбора

Мартинес: Хареса ми отношението и концентрацията на отбора

  • 10 сеп 2025 | 07:41
  • 3202
  • 0
Пикси Стойкович отговори философски за загубата и коментира дали ще хвърли оставка

Пикси Стойкович отговори философски за загубата и коментира дали ще хвърли оставка

  • 10 сеп 2025 | 06:44
  • 4559
  • 2
Тухел: Победихме уверено силен противник при трудни условия

Тухел: Победихме уверено силен противник при трудни условия

  • 10 сеп 2025 | 05:40
  • 7315
  • 0
Отбор от Кипър взе Кареасо и се раздели с бивше крило на Локомотив (Пловдив)

Отбор от Кипър взе Кареасо и се раздели с бивше крило на Локомотив (Пловдив)

  • 10 сеп 2025 | 05:05
  • 4206
  • 0
Испания и Косово извадиха стари политически вражди след мач между младежи

Испания и Косово извадиха стари политически вражди след мач между младежи

  • 10 сеп 2025 | 04:59
  • 4258
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Босът на Ботев (Пд): Ивелин поиска гарантирано да е титуляр, а след това си тръгна

Босът на Ботев (Пд): Ивелин поиска гарантирано да е титуляр, а след това си тръгна

  • 10 сеп 2025 | 12:22
  • 16408
  • 8
България, Андора и Лихтенщайн единствени без гол в Европа

България, Андора и Лихтенщайн единствени без гол в Европа

  • 10 сеп 2025 | 10:09
  • 8898
  • 36
Интересни двубои на старта на Висшата лига

Интересни двубои на старта на Висшата лига

  • 10 сеп 2025 | 14:05
  • 4241
  • 1
Още четири отбора в битка за полуфиналите на ЕвроБаскет 2025

Още четири отбора в битка за полуфиналите на ЕвроБаскет 2025

  • 10 сеп 2025 | 07:13
  • 6471
  • 0
ЦСКА поискал един от основните футболисти на Ботев (Пд)

ЦСКА поискал един от основните футболисти на Ботев (Пд)

  • 10 сеп 2025 | 12:21
  • 6376
  • 1
Иван Иванов каза как са го поздравили Димитров и Надал и сподели очакванията си за Купа “Дейвис” след кацането в София

Иван Иванов каза как са го поздравили Димитров и Надал и сподели очакванията си за Купа “Дейвис” след кацането в София

  • 10 сеп 2025 | 03:28
  • 15921
  • 13