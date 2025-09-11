Топ 5 попадения от кръга в Елитните групи

През изминалия пети кръг от Елитните групи станахме свидетели на много красиви и важни попадения. Ето и кои от тях попаднаха в топ 5 класацията на „Лигата на талантите“.

На пето място се класира попадението на Цветомир Цанков от Етър U15. Футболистът на великотърновския тим вкара втория гол при победата на своя отбор в домакинството срещу ЦСКА 1948 с 2:0.

На четвърта позиция остана Стефан Боцев от ЦСКА. Той вкара отриващото попадение за своя тим в гостуването срещу Левски завършило при резултат 2:2 в среща от Елитната група до 15 години.

Почетното трето място зае Кристияно Иванов от Лудогорец U16. Състезателят на разградчани бе точен при убедителната победа на своя отбор в гостуването срещу Пловдив 2015 спечелено със 7:0.

Най-близко до победителя в класацията остана Борислав Данаилов от Академик (Пловдив) U15. Играчът на пловдивчани донесе победата на своя тим в добавеното време на среща при визитата им на Добруджа спечелена с 1:0.

Наградата номер 1 на кръга отиде при Денислав Костов от Левски U16. Футболистът на „сините“ се отчете с хеттрик при разгромната победа в домакинството срещу ЦСКА, а последният му гол, който беше от центъра, му донесе и този успех.