  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Резултати, голмайстори и класиране след 5-ия кръг на Елитната група до 15 години

Резултати, голмайстори и класиране след 5-ия кръг на Елитната група до 15 години

  • 8 сеп 2025 | 19:15
  • 1089
  • 0

Левски - ЦСКА 2:2
0:1 Стефан Боцев (12')
1:1 Антоан Петров (49')
1:2 Димитър Цуков (62')
2:2 Антоан Петров (75')

Черно море - Славия 3:0
1:0 Денис Мюрветов (33')
2:0 Денис Мюрветов (68')
3:0 Момчил Тодоров (71')

Локомотив (Пловдив) - Септември 2:3
1:0 Александър Орешков (27')
2:0 Валентин Петров (38')
2:1 Давид Георгиев (48')
2:2 Теодор Панайотов (67')
2:3 Теодор Панайотов (71')

Добруджа - Академик (Пловдив) 0:1
0:1 Борислав Данаилов (80'+1)

Дунав - Ботев (Пловдив) 0:7
0:1 Александър Петров (1')аг
0:2 Борислав Хюремов (9')
0:3 Мартин Тодоров (33')
0:4 Лъчезар Камарашев (36')аг
0:5 Кевин-Джордж Гривов (65')
0:6 Иван Бичовски (70')
0:7 Кевин-Джордж Гривов  (76')

Спартак (Варна) - Лудогорец 2:1
1:0 Матей Костадинов (48')
2:0 Жорж Христов (53')
2:1 Радослав Пантаджиев (70')

Шипка Старс - Национал  3:2
1:0 Стефан Чотров (38')
2:0 Георги Ковачев (45')
2:1 Мирослав Миронов (51')
3:1 Георги Сталев (67')
3:2 Иван Дедев (73')

Етър - ЦСКА 1948 2:0
1:0 Ивайло Бобев (10')
2:0 Цветомир Цанков (74')

Още от БГ Футбол

ЦСКА 1948 прати под наем бразилец във Втора лига

ЦСКА 1948 прати под наем бразилец във Втора лига

  • 8 сеп 2025 | 14:28
  • 2804
  • 0
Левски обяви тренировките си до мача с Локо (София)

Левски обяви тренировките си до мача с Локо (София)

  • 8 сеп 2025 | 14:09
  • 2305
  • 0
Румънец се завръща в игра за Черно море

Румънец се завръща в игра за Черно море

  • 8 сеп 2025 | 13:42
  • 1730
  • 0
Халф преподписа с Локомотив (Пд)

Халф преподписа с Локомотив (Пд)

  • 8 сеп 2025 | 13:10
  • 1092
  • 0
Кварацхелия отказа да говори за България

Кварацхелия отказа да говори за България

  • 8 сеп 2025 | 10:49
  • 13321
  • 14
Ботев пуска билетите за мача с Монтана

Ботев пуска билетите за мача с Монтана

  • 8 сеп 2025 | 10:27
  • 1071
  • 0
Водещи Новини

Илиан Илиев: Утре ще имам разговор с Георги Иванов

Илиан Илиев: Утре ще имам разговор с Георги Иванов

  • 8 сеп 2025 | 20:08
  • 3917
  • 3
Шок! Ботев (Пловдив) се раздели с Ивелин Попов

Шок! Ботев (Пловдив) се раздели с Ивелин Попов

  • 8 сеп 2025 | 16:56
  • 28033
  • 41
Финалистът на US Open Александър Василев: Мъжкият тенис е различен! Тепърва ми предстои да навляза в него
  • 8 сеп 2025 | 12:37
  • 17094
  • 18

Финалистът на US Open Александър Василев: Мъжкият тенис е различен! Тепърва ми предстои да навляза в него

  • 8 сеп 2025 | 12:37
  • 17094
  • 18
България победи САЩ с 3:1 в контрола в Хирошима

България победи САЩ с 3:1 в контрола в Хирошима

  • 8 сеп 2025 | 10:53
  • 12967
  • 9
Левски ще обсъжда бъдещето на трима ненужни

Левски ще обсъжда бъдещето на трима ненужни

  • 8 сеп 2025 | 07:55
  • 36784
  • 11
Световните квалификации навлизат във все по-важен етап

Световните квалификации навлизат във все по-важен етап

  • 8 сеп 2025 | 07:32
  • 16447
  • 2