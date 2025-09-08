Резултати, голмайстори и класиране след 5-ия кръг на Елитната група до 15 години

Левски - ЦСКА 2:2
0:1 Стефан Боцев (12')
1:1 Антоан Петров (49')
1:2 Димитър Цуков (62')
2:2 Антоан Петров (75')
Черно море - Славия 3:0
1:0 Денис Мюрветов (33')
2:0 Денис Мюрветов (68')
3:0 Момчил Тодоров (71')
Локомотив (Пловдив) - Септември 2:3
1:0 Александър Орешков (27')
2:0 Валентин Петров (38')
2:1 Давид Георгиев (48')
2:2 Теодор Панайотов (67')
2:3 Теодор Панайотов (71')
Добруджа - Академик (Пловдив) 0:1
0:1 Борислав Данаилов (80'+1)
Дунав - Ботев (Пловдив) 0:7
0:1 Александър Петров (1')аг
0:2 Борислав Хюремов (9')
0:3 Мартин Тодоров (33')
0:4 Лъчезар Камарашев (36')аг
0:5 Кевин-Джордж Гривов (65')
0:6 Иван Бичовски (70')
0:7 Кевин-Джордж Гривов (76')
Спартак (Варна) - Лудогорец 2:1
1:0 Матей Костадинов (48')
2:0 Жорж Христов (53')
2:1 Радослав Пантаджиев (70')
Шипка Старс - Национал 3:2
1:0 Стефан Чотров (38')
2:0 Георги Ковачев (45')
2:1 Мирослав Миронов (51')
3:1 Георги Сталев (67')
3:2 Иван Дедев (73')
Етър - ЦСКА 1948 2:0
1:0 Ивайло Бобев (10')
2:0 Цветомир Цанков (74')