Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Резултати, голмайстори и класиране след 5-ия кръг на Елитната група до 16 години

Резултати, голмайстори и класиране след 5-ия кръг на Елитната група до 16 години

  • 9 сеп 2025 | 14:04
  • 831
  • 0

Левски - ЦСКА 7:0
1:0 Кристиан Шиячки (18')
2:0 Денислав Костов (20')
3:0 Александър Николов (23')
4:0 Денислав Костов (32')
5:0 Красен Крумов (42')
6:0 Васил Киров (55')
7:0 Денислав Костов (60')

Черно море - Славия 0:0

Пловдив 2015 - Лудогорец 0:7
0:1 Симеон Симеонов (7')
0:2 Витомир Тодоров (15')
0:3 Ангел Колибаров (19')аг
0:4 Ахмет Манаф (20')
0:5 Кристияно Иванов (21')
0:6 Димитър Милчев (39')
0:7 Венцислав Иванов (84')

Локомотив (Пловдив) - Септември 2:2
1:0 Радостин Славщенски (49')
2:0 Мустафа Алиев (56')
2:1 Александър Сираков (89')
2:2 Денислав Христов (90'+3)

Дунав - Ботев (Пловдив) 1:4
0:1 Иво Миланов (7')
0:2 Иво Миланов (44')
1:2 Денис Тодоров (47')д
1:3 Мирослав Минчев (55')
1:4 Павел Костадинов (65')аг

Ботев (Враца) - Национал 4:1
1:0 Мирослав Цонев (17')
2:0 Александър Зарков (23')
2:1 Боян Цеков (53')
3:1 Велислав Иванов (69')
4:1 Антонио Ваньов (79')

Етър - Арда 5:0
1:0 Михаил Карашлийски (10')
2:0 Александър Тодоров (36')
3:0 Петър Петров (48')
4:0 Михаил Карашлийски (52')
5:0 Петър Петров (58')

Пирин - Академик (Пловдив) 0:1
0:1 Илия Антонов (3')

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Добруджа се раздели с трима футболисти

Добруджа се раздели с трима футболисти

  • 9 сеп 2025 | 09:57
  • 2405
  • 0
Фирма и консорциум в конкуренция за 13 млн. лв. за трибуните на стадион "Христо Ботев"

Фирма и консорциум в конкуренция за 13 млн. лв. за трибуните на стадион "Христо Ботев"

  • 9 сеп 2025 | 09:52
  • 2694
  • 5
Бъдещето на Ивелин Попов изглежда ясно, ето кой ще бъде новият му отбор

Бъдещето на Ивелин Попов изглежда ясно, ето кой ще бъде новият му отбор

  • 9 сеп 2025 | 09:50
  • 30808
  • 17
В Левски вече работят по зимната селекция

В Левски вече работят по зимната селекция

  • 9 сеп 2025 | 09:38
  • 25033
  • 13
Акрам Бурас ще бъде готов за битката с Локо (София)

Акрам Бурас ще бъде готов за битката с Локо (София)

  • 9 сеп 2025 | 09:09
  • 9786
  • 2
Александров и Табор с четвърта поредна победа

Александров и Табор с четвърта поредна победа

  • 9 сеп 2025 | 07:46
  • 1596
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Илиан Илиев приключи с националния отбор на България

Официално: Илиан Илиев приключи с националния отбор на България

  • 9 сеп 2025 | 14:06
  • 9316
  • 31
Александър Димитров е вариант за заместник на Илиан Илиев

Александър Димитров е вариант за заместник на Илиан Илиев

  • 9 сеп 2025 | 11:32
  • 14360
  • 50
В Левски вече работят по зимната селекция

В Левски вече работят по зимната селекция

  • 9 сеп 2025 | 09:38
  • 25033
  • 13
Бъдещето на Ивелин Попов изглежда ясно, ето кой ще бъде новият му отбор

Бъдещето на Ивелин Попов изглежда ясно, ето кой ще бъде новият му отбор

  • 9 сеп 2025 | 09:50
  • 30808
  • 17
Богата програма в последния ден от септемврийските квалификации

Богата програма в последния ден от септемврийските квалификации

  • 9 сеп 2025 | 08:28
  • 13416
  • 0
Време е за първите два 1/4-финала на ЕвроБаскет 2025

Време е за първите два 1/4-финала на ЕвроБаскет 2025

  • 9 сеп 2025 | 07:23
  • 9135
  • 0