Резултати, голмайстори и класиране след 5-ия кръг на Елитната група до 16 години

Левски - ЦСКА 7:0
1:0 Кристиан Шиячки (18')
2:0 Денислав Костов (20')
3:0 Александър Николов (23')
4:0 Денислав Костов (32')
5:0 Красен Крумов (42')
6:0 Васил Киров (55')
7:0 Денислав Костов (60')
Черно море - Славия 0:0
Пловдив 2015 - Лудогорец 0:7
0:1 Симеон Симеонов (7')
0:2 Витомир Тодоров (15')
0:3 Ангел Колибаров (19')аг
0:4 Ахмет Манаф (20')
0:5 Кристияно Иванов (21')
0:6 Димитър Милчев (39')
0:7 Венцислав Иванов (84')
Локомотив (Пловдив) - Септември 2:2
1:0 Радостин Славщенски (49')
2:0 Мустафа Алиев (56')
2:1 Александър Сираков (89')
2:2 Денислав Христов (90'+3)
Дунав - Ботев (Пловдив) 1:4
0:1 Иво Миланов (7')
0:2 Иво Миланов (44')
1:2 Денис Тодоров (47')д
1:3 Мирослав Минчев (55')
1:4 Павел Костадинов (65')аг
Ботев (Враца) - Национал 4:1
1:0 Мирослав Цонев (17')
2:0 Александър Зарков (23')
2:1 Боян Цеков (53')
3:1 Велислав Иванов (69')
4:1 Антонио Ваньов (79')
Етър - Арда 5:0
1:0 Михаил Карашлийски (10')
2:0 Александър Тодоров (36')
3:0 Петър Петров (48')
4:0 Михаил Карашлийски (52')
5:0 Петър Петров (58')
Пирин - Академик (Пловдив) 0:1
0:1 Илия Антонов (3')