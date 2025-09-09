Новакът във Висшата лига Металург (Перник) със звездни попълнения

Новакът във Висшата волейболна лига за мъже Металург (Перник) се похвали с нови звездни попълнения.

Металург обяви привличането на опитния посрещач Мартин Симеонов, който през миналия сезон спечели Купата и шампионската титла в efbet Супер Волей с Левски София.

36-годишният перничанин бе част от звездната селекция на Хебър (Пазарджик) в най-добрия период на клуба от 2017 до 2023 година.

“Мартин Симеонов е петото ново попълнение на Металург!Посрещачът пристига в Перник с богат опит, натрупан на най-високото ниво на българския волейбол. През годините е носил екипа на редица елитни клубове в efbet СуперВолей и може да се похвали с впечатляваща визитка – 3 титли от първенството, 5 Купи на България и 4 Суперкупи. Симеонов е познат със стабилното си посрещане и лидерските си качества на терена. Сега той се завръща в родния си град, за да подсили състава на Металург и да предаде ценния си опит на по-младите в отбора”, написаха от Металург.

Вчера перничани представиха и диагоналът Любослав Симеонов.

“Диагоналът с ръст 194 см се завръща в родния си град Перник, след като носи екипа на ЦСКА и трупа опит на най-високото ниво на българския волейбол. Симеонов е познат със своята мощна атака и борбен дух, а сега е готов да добави още сила и класа в състава на Металург!”, написаха перничани.

Утре Металург (Перник) и останалите отбори от Висшата лига на Националната волейболна лига ще разберат жребия за новия сезон, който ще се тегли от 13:30 часа в Студио 1 на Sportal.bg.