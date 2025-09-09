Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Новакът във Висшата лига Металург (Перник) със звездни попълнения

Новакът във Висшата лига Металург (Перник) със звездни попълнения

  • 9 сеп 2025 | 14:45
  • 549
  • 0
Новакът във Висшата лига Металург (Перник) със звездни попълнения

Новакът във Висшата волейболна лига за мъже Металург (Перник) се похвали с нови звездни попълнения.

Металург обяви привличането на опитния посрещач Мартин Симеонов, който през миналия сезон спечели Купата и шампионската титла в efbet Супер Волей с Левски София.

36-годишният перничанин бе част от звездната селекция на Хебър (Пазарджик) в най-добрия период на клуба от 2017 до 2023 година.

“Мартин Симеонов е петото ново попълнение на Металург!Посрещачът пристига в Перник с богат опит, натрупан на най-високото ниво на българския волейбол. През годините е носил екипа на редица елитни клубове в efbet СуперВолей и може да се похвали с впечатляваща визитка – 3 титли от първенството, 5 Купи на България и 4 Суперкупи. Симеонов е познат със стабилното си посрещане и лидерските си качества на терена. Сега той се завръща в родния си град, за да подсили състава на Металург и да предаде ценния си опит на по-младите в отбора”, написаха от Металург.

Вчера перничани представиха и диагоналът Любослав Симеонов.

“Диагоналът с ръст 194 см се завръща в родния си град Перник, след като носи екипа на ЦСКА и трупа опит на най-високото ниво на българския волейбол. Симеонов е познат със своята мощна атака и борбен дух, а сега е готов да добави още сила и класа в състава на Металург!”, написаха перничани.

Утре Металург (Перник) и останалите отбори от Висшата лига на Националната волейболна лига ще разберат жребия за новия сезон, който ще се тегли от 13:30 часа в Студио 1 на Sportal.bg.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Димитър Калчев и Димитър Механджийски вече са №92 в световната ранглиста

Димитър Калчев и Димитър Механджийски вече са №92 в световната ранглиста

  • 8 сеп 2025 | 16:04
  • 1033
  • 0
Моника Де Дженаро се сбогува с националния отбор на Италия: Завършвам по най-добрия начин!

Моника Де Дженаро се сбогува с националния отбор на Италия: Завършвам по най-добрия начин!

  • 8 сеп 2025 | 15:47
  • 1862
  • 1
Лидер, психолог, учител, философ... Хулио Веласко е много повече от треньор

Лидер, психолог, учител, философ... Хулио Веласко е много повече от треньор

  • 8 сеп 2025 | 14:41
  • 2215
  • 1
Еда Ердем: Горда съм! Това, което постигнахме, е изключително

Еда Ердем: Горда съм! Това, което постигнахме, е изключително

  • 8 сеп 2025 | 12:00
  • 2934
  • 0
България победи САЩ с 3:1 в контрола в Хирошима

България победи САЩ с 3:1 в контрола в Хирошима

  • 8 сеп 2025 | 10:53
  • 23704
  • 17
Мира Тодорова: Българите трябва да се подкрепяме навсякъде по света

Мира Тодорова: Българите трябва да се подкрепяме навсякъде по света

  • 8 сеп 2025 | 09:04
  • 1308
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Илиан Илиев приключи с националния отбор на България

Официално: Илиан Илиев приключи с националния отбор на България

  • 9 сеп 2025 | 14:06
  • 9401
  • 31
Александър Димитров е вариант за заместник на Илиан Илиев

Александър Димитров е вариант за заместник на Илиан Илиев

  • 9 сеп 2025 | 11:32
  • 14408
  • 50
В Левски вече работят по зимната селекция

В Левски вече работят по зимната селекция

  • 9 сеп 2025 | 09:38
  • 25077
  • 13
Бъдещето на Ивелин Попов изглежда ясно, ето кой ще бъде новият му отбор

Бъдещето на Ивелин Попов изглежда ясно, ето кой ще бъде новият му отбор

  • 9 сеп 2025 | 09:50
  • 30858
  • 17
Богата програма в последния ден от септемврийските квалификации

Богата програма в последния ден от септемврийските квалификации

  • 9 сеп 2025 | 08:28
  • 13437
  • 0
Време е за първите два 1/4-финала на ЕвроБаскет 2025

Време е за първите два 1/4-финала на ЕвроБаскет 2025

  • 9 сеп 2025 | 07:23
  • 9147
  • 0