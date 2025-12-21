Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) с трета загуба в Русия

Световният вицешампион с България Симеон Николов и неговият отбор Локомотив (Новосибирск) допуснаха едва трета загуба от началото на Суперлигата на Русия.

Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) с победа №11 в Русия

Възпитаниците на Пламен Константинов отстъпиха като гости на Зенит (Санкт Петербург) с 0:3 (17:25, 20:25, 22:25) в мач от 14-ия кръг, игран тази вечер.

Така Локомотив е на 3-о място в класирането с 33 точки след 11 победи и 3 загуби. В следващия 15-и кръг тимът от Новосибирск ще гостува на Ярославич (Ярославъл). Срещата е в неделя (28 декември) от 16,00 часа българско време.

Преди това Локомотив ще играе във финалната четворка за Суперкупата на Русия, където на полуфиналите ще спори с гранда Динамо (Москва). Този двубой е в четвъртък (25 декември) от 15,00 часа.

Симеон Николов записа скромните 4 точки (1 ас и 100% ефективност в атака! - +3) и получи втората най-висока оценка от своите съотборници - 6.6.

Омар Курбанов бе най-резултатен за гостите с 11 точки (1 блок, 2 аса, 50% ефективност в атака и 62% позитивно посрещане - +3), а Дмитрий Лизик и Иля Казаченков добавиха по 9 точки.

За домакините от Зенит над всички бе Владислав Бабкевич със страхотните 26 точки (2 блока, 4 аса и 69% ефективност в атака - +19) за победата.