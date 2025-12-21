Драматични развои и интрига по пътя към 1/4-финалите за Купа България Висша лига

Драматични развои и интрига съпътстваха 1/8-финалните сблъсъци от турнира за Купа България Висша лига. Една от изненадите бе победата на Град (Белоградчик) над един от непобедените отбори във второто ниво на шампионата - Добруджа 07 (Добрич). Воденият от Христо Христов тим надделя над добруджанци с 3:2 (25:21, 25:20, 19:25, 22:25, 20:18).

Драматично се разви и сблъсъкът между Айтос и Левски 2005 (Карлово). Карловци, водени от Красимир Петров, надделяха много трудно над съперника с 3:2 (20:25, 17:25, 26:24, 25:17, 21:19).

Играчите на Звездец (Горна Малина) също се класираха за 1/4-финалите след драматична победа. Воденият от Иван Генков тим надделя като гост над Изгрев (Ябланица) с 3:2 (20:25, 25:18, 25:20, 19:25, 15:12).

Доста по-категорично се разви срещата между представителя на "А" НВГ Тетевен Волей и Родопа (Смолян). Смолянчани спечелиха като гости с 3:0 (25:20, 25:23, 25:19).

В четири гейма се разви срещата между Миньор (Перник) и ВК Софийски университет. Перничани, които гостуваха в столицата, се наложиха с 3:1 (25:20, 25:15, 14:25, 25:18).

Другият пернишки отбор - Металург, също продължава към 1/4-финалите на турнира. Воденият от Мирослав Илиев тим се наложи над Раковски 1964 (Севлиево) с 3:1 (25:18, 23:25, 25:21, 25:19).

Категорична победа записа и Ботев (Луковит), който надигра като гост Осъм (Ловеч) с 3:0 (25:18, 25:20, 25:22).

BGvolleyball.com