  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  Волейболни таланти взеха участие на коледния турнир във Варна

Волейболни таланти взеха участие на коледния турнир във Варна

  • 21 дек 2025 | 17:45
  • 493
  • 0
Годината за най-младите волейболисти във Варна се оказа доста добра. Деца под 13 години взеха участие на коледния турнир във Варна и доказаха, че волейбола е колективният спорт, в който имаме най-сериозни традиции през последните години, а интереса към играта сред подрастващите е наистина голям.

Във варненската зала "Владислав" се състоя детски коледен турнир с участието на четири отбора от регион Добруджа. Участие взеха отборите на СВК Перун, Добруджа, Вихър (Вълчи дол) и домакините от Черно море. Надпреварата завърши с традиционен коледен детски банкет, а общата снимка на участниците доказа, че волейбола е колективен спорт №1 в страната.

