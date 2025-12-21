Волейболни таланти взеха участие на коледния турнир във Варна

Годината за най-младите волейболисти във Варна се оказа доста добра. Деца под 13 години взеха участие на коледния турнир във Варна и доказаха, че волейбола е колективният спорт, в който имаме най-сериозни традиции през последните години, а интереса към играта сред подрастващите е наистина голям.

Във варненската зала "Владислав" се състоя детски коледен турнир с участието на четири отбора от регион Добруджа. Участие взеха отборите на СВК Перун, Добруджа, Вихър (Вълчи дол) и домакините от Черно море. Надпреварата завърши с традиционен коледен детски банкет, а общата снимка на участниците доказа, че волейбола е колективен спорт №1 в страната.