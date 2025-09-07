Популярни
  3. Недялков пита: Къде ни играят футболистите?

Недялков пита: Къде ни играят футболистите?

  • 7 сеп 2025 | 18:25
  • 10471
  • 19

Бранителят на националния отбор Антон Недялков бе силно разочарован от загубата на България с 0:3 от Грузия. Опитният защитник смята, че не се дава достатъчно шанс на българските футболисти, което дава отражение на резултатите.

И Грузия ни отнесе
И Грузия ни отнесе

“Грузинците си изиграха по-добре ситуациите и имаха малко повече късмет. Мисля, че изиграхме много по-добър мач от Испания, но имаме доста неща да подобряваме. Допуснахме нелепи голове. Мисля, че нивото в българския футбол не е добро и не може само два-три отбора да дърпат каруцата, както се казва. Трябва и другите отбори да развиват българските играчи. Вижте къде им играят футболистите, а нашите къде играят? Отборната игра е важна, но трябва и да ги развиваме тези играчи. Не трябва да спират да работят, аз виждам качество в младите футболисти”, каза Недялков.

