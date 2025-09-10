Луис Суарес от Колумбия изравни впечатляващо постижение на… Луис Суарес от Уругвай

Нападателят на Колумбия Луис Суарес определено ще запомни първия си мач, в който успя да се разпише с националната фланелка. Именно взетият за заместник на Виктор Гьокереш в Спортинг (Лисабон) играч се развихри при победата с 6:3 в снощното гостуване на Венецуела, отбелязвайки цели четири гола.
Така 27-годишният Суарес се превърна в първия играч с поне четири попадения в мач от световни квалификации в зона “КОНМЕБОЛ” от ноември 2011 година насам. Любопитното е, че тогава именно неговият съименник Луис Суарес се разписа четири пъти при успеха на Уругвай с 4:0 срещу Чили. За колумбиеца това беше едва шести мач с екипа на неговата родина, като нямаше нито един гол в предишните пет двубоя.
Освен това вчерашният двубой между Венецуела и Колумбия стана най-резултатният в историята на световните квалификации в Южна Америка. Мачът в Матурин изравни рекорда на още три мача отпреди около 60 години: Чили - Колумбия 7:2 (1965 г.), Перу - Венецуела 6:3 (1965 г.) и Аржентина - Еквадор 6:3 (1960 г.).
Снимки: Gettyimages