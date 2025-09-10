Луис Суарес от Колумбия изравни впечатляващо постижение на… Луис Суарес от Уругвай

Нападателят на Колумбия Луис Суарес определено ще запомни първия си мач, в който успя да се разпише с националната фланелка. Именно взетият за заместник на Виктор Гьокереш в Спортинг (Лисабон) играч се развихри при победата с 6:3 в снощното гостуване на Венецуела, отбелязвайки цели четири гола.

Така 27-годишният Суарес се превърна в първия играч с поне четири попадения в мач от световни квалификации в зона “КОНМЕБОЛ” от ноември 2011 година насам. Любопитното е, че тогава именно неговият съименник Луис Суарес се разписа четири пъти при успеха на Уругвай с 4:0 срещу Чили. За колумбиеца това беше едва шести мач с екипа на неговата родина, като нямаше нито един гол в предишните пет двубоя.

4 - Luis Suárez 🇨🇴 es el primer jugador que anota cuatro goles o más en un partido de las #Eliminatorias Sudamericanas desde... Luis Suárez 🇺🇾 con Uruguay ante Chile en noviembre de 2011. Tocayo. pic.twitter.com/tXfqI4zucR — OptaJavier (@OptaJavier) September 10, 2025

Освен това вчерашният двубой между Венецуела и Колумбия стана най-резултатният в историята на световните квалификации в Южна Америка. Мачът в Матурин изравни рекорда на още три мача отпреди около 60 години: Чили - Колумбия 7:2 (1965 г.), Перу - Венецуела 6:3 (1965 г.) и Аржентина - Еквадор 6:3 (1960 г.).

9 - El Venezuela 3-6 Colombia de hoy fue el partido con más goles en la historia de las #Eliminatorias Sudamericanas, junto a otros tres encuentros que ocurrieron hace al menos 60 años: Chile 7-2 Colombia en 1965, Perú 6-3 Venezuela en 1965 y Argentina 6-3 Ecuador en 1960. Show. pic.twitter.com/Gf4EJLdIi6 — OptaJavier (@OptaJavier) September 10, 2025

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages