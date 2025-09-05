Бразилия направи важна крачка към второто място, Боливия пропусна златен шанс

Освен в зона УЕФА, през последното денонощие се изиграха и няколко мача в Южна Америка от пресявките за Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико.

Най-интересното бе около мача на актуалния световен шампион Аржентина, който победи Боливия с 3:0. “Гаучосите” вече си бяха гарантирали първото място в зона КОНМЕБОЛ, като срещата прикова вниманието към себе си с присъствието на Лионел Меси, който за последно игра с националната фланелка в официален мач на родна земя.

Поражението на Венецуела разкри възможност пред Боливия да се изкачи до 7-ото място, но това не се случи, тъй като тимът също загуби с 0:3 при визитата си на Колумбия.

И Бразилия бе сред отборите, които записаха класически успех, като жертва падна съставът на Чили, който окончателно загуби шансовете си да се класира за Световните футболни финали.

Estêvão scores his first Brazil 🇧🇷 goal as Ancelotti's men book a convincing win 💎 pic.twitter.com/WpCpp6mI0W — 433 (@433) September 5, 2025

Перу също окончателно загуби и теоретичните си шансове да участва на Мондиала през следващата година след поражение с 0:3 от Уругвай. Победата пък гарантира класирането на урусите.

URUGUAY HAS QUALIFIED FOR THE 2026 FIFA WORLD CUP 🇺🇾



They defeat Peru to secure a spot in next year’s tournament 👏 pic.twitter.com/IlHsXxo5e3 — FOX Soccer (@FOXSoccer) September 5, 2025

В единствения мач без победител Парагвай и Еквадор направиха нулево равенство.

Все пак точката бе достатъчна на Парагвай да заслучи мястото си сред най-добрите, които ще играят в Северна Америка идното лято.