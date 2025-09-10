Популярни
  Бойни спортове
Крауфорд ще се захранва от освиркванията срещу Канело

  10 сеп 2025 | 11:32
Не само огромната разлика в килограмите трябва да преодолее Терънс Крауфорд в събота вечер в битката за безспорната световна титла в суперсредна категория срещу другия четирикратен шампион в различни дивизии – Канело Алварес.

Съдейки по атмосферата при официалното представяне във вторник, той ще трябва да се справи и с голямо числено превъзходство на мексиканците сред феновете.

В типичен стил за Крауфорд, когато го попитаха какво означават освиркванията, с които бе посрещнат във „Фонтенбло“, той отвърна: „Окей е“, а после поясни: „Не идвам във Вегас, за да се забавлявам.“

37-годишният Крауфорд е създаден за такива моменти, пише сайтът boxingscene.com.

По природа инат, той винаги е умеел да превръща всяко подценяване в гориво за победа, а освиркванията във вторник със сигурност ще го подтикнат още повече. Може би никой не познава боеца от Небраска по-добре от треньора му, отличен за „Треньор на годината“ през 2023 г., Брайън  Макинтайър, който наблюдава сцената и я обобщи така:

„Много съм уверен. Убеден съм, че ще свършим работата“, каза Макинтайър пред BoxingScene.

Именно Макинтайър преди две години разказа легендарна история как Крауфорд (41-0, 31 KO) прекъснал тренировка, за да заяви страстно, че ще „смачка“ тогавашния трикратен шампион Ерол Спенс-младши – обещание, което той изпълни и дори надмина, като практически прати тексасеца в пенсия.

Сега, след като е почивал 13 месеца след победата над Исраил Мадримов за титлата на WBA в категория до 69.8 кг, Крауфорд се е съсредоточил върху качването на маса и подготовката на тялото си за върховния тест срещу мексиканеца Алварес (63-2-2, 39 KO). Боят ще бъде предаван от Netflix директно от дома на „Лас Вегас Рейдърс“ – „Алиджиънт Стейдиъм“. Той е решен да развали мексиканския празничен уикенд за Алварес.

„Усещам го още по-силно, защото Канело има повече влияние от Спенс. Затова съм готов да отпразнуваме великата ни победа“, каза Макинтайър.

Алварес направи всичко възможно да запали тълпата с думите си, наричайки това „най-големия мач“ в кариерата си, изкрещя „Viva Mexico“ и изрази желание да постигне още една празнична победа.

Голямо внимание ще се обърне на способността му да използва физическото си предимство, както и на това дали ще боксира по-ефективно, отколкото в разочароващото му представяне през май в Саудитска Арабия срещу Уилям Скъл.

„Ще видим какво Алварес ще предложи. Ние знаем какво искаме да направим. Ще видим какво ще направи той и ще му попречим“, заяви Макинтайър.

А той добре знае, че неговият шампион с манталитет „сам срещу всички“ носи в себе си онази непримирима нагласа, която го отличава от всички останали в ринга.

„Той със сигурност има това кучешко в себе си“, каза Макинтайър. „Не се учи. С това се раждаш.“

