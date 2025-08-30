„Обикновено забавя темпото“: Треньорът на Крауфорд загатна за плана с Канело

Терънс Крауфорд ще има явно предимство във втората половина на мача със Саул Канело Алварес на 13-и септември в Лас Вегас, твърди неговият треньор.

Главният треньор на Терънс Крауфорд, Брайън „БоМак“ Макинтайър, отдели време, за да говори по редица теми, включително за предстоящия голям мач срещу Канело Алварес. БоМак заяви, че не се притеснява от предполагаемото предимство във физическата сила на Канело, защото знае, че тази сила няма да се запази през втората половина на двубоя, където, според него, Крауфорд ще наложи волята си над Канело. Ето някои откъси от интервюто му за списание "The Ring":

Макинтайър за плана им да се справят със силата на Канело

„(Канело) не е по-големият. Изобщо не ми пука за тази сила... Тази сила няма да може да се поддържа през целия мач. Гледайте. А той обикновено забавя темпото между шестия и седмия рунд. Когато забавиш, всичко е приключило.“

„Виждал съм го да забавя в по-късните рундове и съм виждал как го надиграват в боксово отношение.“

За спарингите на Канело с Буутс в подготовка за този мач

„Изобщо не ми пука. Не ми пука за всичките тези глупости, защото тези тренировки и тези спаринг партньори, всичко това не означава нищо, когато стъпиш на шибания ринг. Всичко това отива на вятъра.“

„(Спарингът с Буутс) не означава нищо, човече... Буутс не е Крауфорд... Всичките тези глупости не означават нищо. Това няма да му помогне. Другите не са „Бъд“ Крауфорд, те нямат този манталитет.

Има редица боксьори с положителни допинг проби, които се състезават под ръководстовото на треньора на Канело - Еди Райносо. Има ли Макинтайър притеснения за това?

„Не, защото VADA е ангажирана за този мач... Когато кажеш, че VADA е ангажирана, това означава, че го тестват – не знаеш кога. Може да го тестват точно сега, докато правим това интервю. Така че, ако нещо се появи, ще го обявят, човече.“