Крауфорд тренира "на тъмно" за битката с Канело

Терънс Крауфорд е на мисия – да шокира безспорния шампион в суперсредна категория Канело Алварес на 13 септември – до такава степен, че е затворил тренировъчния си лагер за всички медии и интервюта, докато не пристигне в Лас Вегас за седмицата на мача. Това обяви специализираният сайт boxingscene.com.

Канело - Крауфорд ще е най-гледаният боксов мач от 50 години

Треньорът на Крауфорд, Брайън Макинтайър, и неговата пиар представителка Джули Голдстикър потвърдиха пред BoxingScene в петък, че непобеденият шампион в четири категории няма да допуска посетители в лагера си в Колорадо Спрингс, тъй като е изцяло фокусиран върху последния месец от подготовката за сблъсъка с четирикратния мексикански световен шампион.

Мачът ще бъде излъчван в Netflix от „Алиджънт Стейдиъм“, дома на Лас Вегас Рейдърс.

37-годишният Крауфорд (41-0, 31 КО) не е бил на ринга от 3 август 2024 г., когато се качи с една категория и спечели титлата на WBA в лека-средна категория от Израил Мадримов, като взе последните два рунда и си осигури трудна победа.

Преминаването от 70 кг в 76 кг за мач срещу доминиращия и изключително популярен Алварес по време на уикенда на Мексиканската независимост е огромно предизвикателство, като Крауфорд от Небраска е аутсайдер на букмейкърите.

Според експерт от лагера му, Крауфорд е наясно с грешките, които бившите шампиони на 70 кг Джермел Чарло и Хайме Мунгия допуснаха, като изкуствено качиха килограми, без да отчетат други фактори.

Крауфорд иска да запази способността си да се бие с лекота, да извлече максимума от силните си удари и от двете ръце и да се възползва от стойката си на левичар.

За по-тромавия Алварес, за да пласира ефективни силови удари, ще е необходимо да “улови” Крауфорд – боксьор, който вече показа класа срещу най-силния си съперник досега, Ерол Спенс Джуниър, благодарение на съвършен тактически план.

Този лагер и предстоящият мач са с историческо значение за наследството на Крауфорд. Ако победи, той ще стане непобеден шампион в пет различни категории (от лека до суперсредна) и ще обогати впечатляващата си статистика с най-големия успех в кариерата си.

Елиминирането на всякакви разсейващи фактори по пътя към това постижение е част от неговия план – ако успее, победата ще остане в историята на бокса, обобщава boxingscene.com.