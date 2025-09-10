Популярни
Дешан похвали Мбапе и разкритикува феновете за освиркванията срещу Рабио

  • 10 сеп 2025 | 08:11
  • 1895
  • 2
Дидие Дешан говори за трудната победа на Франция с 2:1 срещу Исландия в квалификацията за Мондиал 2026 в САЩ, Мексико и Канада.

“Сблъскахме се с отбор, който играеше много стегнато. Можехме да вкараме повече голове и бяхме наказани за единствената си грешка. Когато останахме с десет души, трябваше да положим повече усилия. Имахме своите моменти. Срещу такъв стегнат блок трябва да си подаваме топката по-бързо”, каза Дешан.

Франция взе труден успех над Исландия след обрат
Франция взе труден успех над Исландия след обрат

Ключова роля за победата имаше голямата звезда на “петлите” Килиан Мбапе, който изравни резултата при изоставане от 0:1.

“Той е психически стабилен и играе добре, полага много усилия. Ефективен е, вкара голове и в двата мача на този лагер”, сподели селекционерът за своя играч.

Накрая Дешан говори и за проблемната ситуация, която възникна с Рабио и феновете, които го освиркаха.

“Това е неприемливо. Той е френски играч, носи тази фланелка. Когато е в клуба си, не е моя работа какво се случва там. Адриен е надежден, той направи страхотен шпагат в последния момент. Никой играч не би трябвало да преминава през това. Това е френският отбор, той е французин, както всички останали играчи”, коментира Дешан.

