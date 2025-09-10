Гърция бавно и методично пречупи Литва за полуфинал на ЕвроБаскет

Отборът на Гърция е вторият 1/2-финалист на ЕвроБаскет 2025, след като победи тима на Литва с 82:74 (24:19, 20:19, 20:14, 22:24).

Това е първи полуфинал за южните ни съседи от 16 години насам. В спор за място на големия финал “елините” ще спорят с Турция, която не остави шансове на Полша.

В срещата имаше и българско присъствие, тъй като Елеонора Рангелова влезе в ролята на комисар.

Първото полувреме имаше своите наченки на интрига, но през второто гърците демонстрираха повече аргументи и в двете фази, за да откажат състава на Римас Куртинайтис от мечтите за победа.

Янис Антетокумбо запали искрата за гърците със своите 29 точки и 6 борби. Василиос Толиопулос се разписа със 17 точки, Костас Слукас се прибра в съблекалнята с 11.

Йонас Валанчунас се отличи за литовците с 24 точки и 15 борби. Арнас Величка остави на сметката си 12 точки, 5 овладени под двата ринга топки и 7 асистенции. Гитис Радзевичус.