Гърция бавно и методично пречупи Литва за полуфинал на ЕвроБаскет

  • 10 сеп 2025 | 03:53
  • 275
  • 0
Гърция бавно и методично пречупи Литва за полуфинал на ЕвроБаскет

Отборът на Гърция е вторият 1/2-финалист на ЕвроБаскет 2025, след като победи тима на Литва с 82:74 (24:19, 20:19, 20:14, 22:24).

Това е първи полуфинал за южните ни съседи от 16 години насам. В спор за място на големия финал “елините” ще спорят с Турция, която не остави шансове на Полша.

Турция не допусна изненада срещу Полша на ЕвроБаскет 2025
Турция не допусна изненада срещу Полша на ЕвроБаскет 2025

В срещата имаше и българско присъствие, тъй като Елеонора Рангелова влезе в ролята на комисар.

Изиграха се първите два четвъртфинала на ЕвроБаскет 2025
Изиграха се първите два четвъртфинала на ЕвроБаскет 2025

Първото полувреме имаше своите наченки на интрига, но през второто гърците демонстрираха повече аргументи и в двете фази, за да откажат състава на Римас Куртинайтис от мечтите за победа.

Янис Антетокумбо запали искрата за гърците със своите 29 точки и 6 борби. Василиос Толиопулос се разписа със 17 точки, Костас Слукас се прибра в съблекалнята с 11.

Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата
Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата

Йонас Валанчунас се отличи за литовците с 24 точки и 15 борби. Арнас Величка остави на сметката си 12 точки, 5 овладени под двата ринга топки и 7 асистенции. Гитис Радзевичус.

