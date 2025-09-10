Популярни
  2. Португалия
  3. Голът на Кансело срещу Унгария го вкара в историята

Голът на Кансело срещу Унгария го вкара в историята

  • 10 сеп 2025 | 10:04
Голът на Кансело срещу Унгария го вкара в историята

Жоао Кансело влезе в историята след гола си в Будапеща за победата на Португалия над Унгария с 3:2 във втория кръг от квалификациите за Световното първенство.

Дузпа на Роналдо вдъхнови Португалия за обрат на "Пушкаш"
Дузпа на Роналдо вдъхнови Португалия за обрат на “Пушкаш”

Отбелязвайки третото попадение за "мореплавателите", крайният защитник стана най-резултатният бранител в историята на националния отбор.

Цифрите говорят сами за себе си: играчът на Ал-Хилал вече има 12 гола, надминавайки бившия централен защитник Бруно Алвеш, който досега бе начело и имаше 11 гола в 96 международни мача.

Следващите в списъка на най-резултатните защитници са Фернандо Коуто и Пепе, и двамата с по 8 гола, както и Умберто Коельо с шест.

Снимки: Imago

Дешан похвали Мбапе и разкритикува феновете за освиркванията срещу Рабио
  • 10 сеп 2025 | 08:11

Дешан похвали Мбапе и разкритикува феновете за освиркванията срещу Рабио

  • 10 сеп 2025 | 08:11
Мартинес: Хареса ми отношението и концентрацията на отбора
  • 10 сеп 2025 | 07:41

Мартинес: Хареса ми отношението и концентрацията на отбора

  • 10 сеп 2025 | 07:41
Пикси Стойкович отговори философски за загубата и коментира дали ще хвърли оставка
  • 10 сеп 2025 | 06:44

Пикси Стойкович отговори философски за загубата и коментира дали ще хвърли оставка

  • 10 сеп 2025 | 06:44
Тухел: Победихме уверено силен противник при трудни условия
  • 10 сеп 2025 | 05:40

Тухел: Победихме уверено силен противник при трудни условия

  • 10 сеп 2025 | 05:40
Отбор от Кипър взе Кареасо и се раздели с бивше крило на Локомотив (Пловдив)
  • 10 сеп 2025 | 05:05

Отбор от Кипър взе Кареасо и се раздели с бивше крило на Локомотив (Пловдив)

  • 10 сеп 2025 | 05:05
Испания и Косово извадиха стари политически вражди след мач между младежи
  • 10 сеп 2025 | 04:59

Испания и Косово извадиха стари политически вражди след мач между младежи

  • 10 сеп 2025 | 04:59
Босът на Ботев (Пд) разяснява за Попето - очаквайте на живо!
  • 10 сеп 2025 | 10:59

Босът на Ботев (Пд) разяснява за Попето - очаквайте на живо!

  • 10 сеп 2025 | 10:59
България, Андора и Лихтенщайн единствени без гол в Европа
  • 10 сеп 2025 | 10:09

България, Андора и Лихтенщайн единствени без гол в Европа

  • 10 сеп 2025 | 10:09
Кой срещу кого? Днес теглим жребия във Висшата лига в Sportal.bg
  • 10 сеп 2025 | 10:47

Кой срещу кого? Днес теглим жребия във Висшата лига в Sportal.bg

  • 10 сеп 2025 | 10:47
Иван Иванов каза как са го поздравили Димитров и Надал и сподели очакванията си за Купа "Дейвис" след кацането в София
  • 10 сеп 2025 | 03:28

Иван Иванов каза как са го поздравили Димитров и Надал и сподели очакванията си за Купа “Дейвис” след кацането в София

  • 10 сеп 2025 | 03:28
Англия изигра най-силния си мач при Тухел и прегази Сърбия
  • 9 сеп 2025 | 23:44

Англия изигра най-силния си мач при Тухел и прегази Сърбия

  • 9 сеп 2025 | 23:44
Франция взе труден успех над Исландия след обрат
  • 9 сеп 2025 | 23:49

Франция взе труден успех над Исландия след обрат

  • 9 сеп 2025 | 23:49
