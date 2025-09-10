Голът на Кансело срещу Унгария го вкара в историята

Жоао Кансело влезе в историята след гола си в Будапеща за победата на Португалия над Унгария с 3:2 във втория кръг от квалификациите за Световното първенство.

Дузпа на Роналдо вдъхнови Португалия за обрат на “Пушкаш”

Отбелязвайки третото попадение за "мореплавателите", крайният защитник стана най-резултатният бранител в историята на националния отбор.

João Cancelo: o defesa com mais golos (12) na história da Seleção Nacional! pic.twitter.com/812RsLGXiq — O Fura-Redes (@OFuraRedes) September 9, 2025

Цифрите говорят сами за себе си: играчът на Ал-Хилал вече има 12 гола, надминавайки бившия централен защитник Бруно Алвеш, който досега бе начело и имаше 11 гола в 96 международни мача.

Следващите в списъка на най-резултатните защитници са Фернандо Коуто и Пепе, и двамата с по 8 гола, както и Умберто Коельо с шест.

