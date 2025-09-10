Популярни
  Мартинес: Хареса ми отношението и концентрацията на отбора

Мартинес: Хареса ми отношението и концентрацията на отбора

  10 сеп 2025 | 07:41
Мартинес: Хареса ми отношението и концентрацията на отбора

Роберто Мартинес говори след инфарктната победа на Португалия с 3:2 срещу Унгария в квалификацията за Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико.

“Заслужавахме да спечелим. Унгария не поема рискове, обича да играе без топка и е много добра в контраатаките”, започна Мартинес.

Дузпа на Роналдо вдъхнови Португалия за обрат на “Пушкаш”
Дузпа на Роналдо вдъхнови Португалия за обрат на “Пушкаш”

Благодарение на успеха “мореплавателите” събраха пълен комплект точки от първите си два мача в квалификационния цикъл и изглежда, че много трудно някой ще се пребори с тях за първото място, което дава директна промоция за финалите в Северна Америка.

“Като цяло се защитавахме добре. Хареса ми отношението и концентрацията на отбора, просто трябваше да контролираме играта и да я насочим в правилната посока”, каза Мартинес.

Основна роля за успеха отново имаше и голямата звезда на отбора Кристиано Роналдо, който вече е на само 57 гола от достигането на кота 1 000.

“Това е перфектен мач за подобрение. Играчите, които влязоха като резерви, изиграха важна роля. Това е много важна победа”, каза още Мартинес.

Това още повече ще мотивира иберийците в остатъка от квалификационния цикъл, като те вкараха цели осем гола в първите си два мача.

“Трудно е да спечелиш, когато допуснеш два гола. Първият гол на Унгария беше наша грешка, която доведе до контраатака, а с втория гол не блокирахме центрирането”, завърши Мартинес.

