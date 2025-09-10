Мартинес: Хареса ми отношението и концентрацията на отбора

Роберто Мартинес говори след инфарктната победа на Португалия с 3:2 срещу Унгария в квалификацията за Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико.
“Заслужавахме да спечелим. Унгария не поема рискове, обича да играе без топка и е много добра в контраатаките”, започна Мартинес.
Дузпа на Роналдо вдъхнови Португалия за обрат на “Пушкаш”
Благодарение на успеха “мореплавателите” събраха пълен комплект точки от първите си два мача в квалификационния цикъл и изглежда, че много трудно някой ще се пребори с тях за първото място, което дава директна промоция за финалите в Северна Америка.
“Като цяло се защитавахме добре. Хареса ми отношението и концентрацията на отбора, просто трябваше да контролираме играта и да я насочим в правилната посока”, каза Мартинес.
Основна роля за успеха отново имаше и голямата звезда на отбора Кристиано Роналдо, който вече е на само 57 гола от достигането на кота 1 000.
“Това е перфектен мач за подобрение. Играчите, които влязоха като резерви, изиграха важна роля. Това е много важна победа”, каза още Мартинес.
Това още повече ще мотивира иберийците в остатъка от квалификационния цикъл, като те вкараха цели осем гола в първите си два мача.
“Трудно е да спечелиш, когато допуснеш два гола. Първият гол на Унгария беше наша грешка, която доведе до контраатака, а с втория гол не блокирахме центрирането”, завърши Мартинес.