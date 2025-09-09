Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Калоян Станчев: Има много силен интерес към „Писта София“

Калоян Станчев: Има много силен интерес към „Писта София“

  • 9 сеп 2025 | 19:40
  • 86
  • 0

Тази неделя се завръща едно от най-популярните автомобилни състезания у нас – „Писта София“, която ще се проведе на булевард „Александър Малинов“ и на пътния възел до Бизнес парка и над околовръстното шосе.

„Има много силен интерес към „Писта София“, пилотите искат да карат – заяви в Sportal Motorsport председателят на АФБ Калоян Станчев. – Организацията на състезание в голям град като София е много трудна, но сега вече срещаме много повече разбиране у администрацията.“

"Най-запалените фенове ще могат да разгледат боксовете и да гледат техническите прегледи в събота, а в неделя сериите започват от 8 часа сутринта. Достъпът е безплатен, молбата ми към публиката е да спазва указанията на полицията, за да върви всичко гладко."

“Писта София” се завръща тази неделя
“Писта София” се завръща тази неделя

Sportal.bg е основен медиен партньор на АФБ и „Писта София 2025“, очаквайте през уикенда всичко най-интересно преди, по време и след финала на състезанието.

Във видеото може да изгледате гостуването на Калоян Станчев в Sportal Motorsport.

АФБ иска да организира 25 състезания през 2025 година
АФБ иска да организира 25 състезания през 2025 година
 Автомобилната федерация на България обяви стратегическо партньорство със Sportal.bg
Автомобилната федерация на България обяви стратегическо партньорство със Sportal.bg
Следвай ни:

Снимки: Борислав Цветанов

Още от Моторни спортове

Зак Браун коментира лаконично размяната на “Монца”

Зак Браун коментира лаконично размяната на “Монца”

  • 9 сеп 2025 | 15:49
  • 1266
  • 1
Верстапен стартира с Порше Кайман GT4 CS

Верстапен стартира с Порше Кайман GT4 CS

  • 9 сеп 2025 | 15:04
  • 823
  • 1
“Еко 12 часа на България” се оказа много по-трудно от очакваното

“Еко 12 часа на България” се оказа много по-трудно от очакваното

  • 9 сеп 2025 | 13:35
  • 1120
  • 0
“Писта София” се завръща тази неделя

“Писта София” се завръща тази неделя

  • 9 сеп 2025 | 13:17
  • 745
  • 0
Хорнър похвалил Ред Бул за представянето на “Монца”

Хорнър похвалил Ред Бул за представянето на “Монца”

  • 9 сеп 2025 | 12:00
  • 1063
  • 0
Какво щеше да направи Верстапен на мястото на Пиастри?

Какво щеше да направи Верстапен на мястото на Пиастри?

  • 9 сеп 2025 | 11:09
  • 5721
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

България (U21) впечатли с гол и греда в стил “тики-така”, но изпусна нелепо победата в Азербайджан

България (U21) впечатли с гол и греда в стил “тики-така”, но изпусна нелепо победата в Азербайджан

  • 9 сеп 2025 | 18:56
  • 21071
  • 24
Александър Димитров отговори дали ще сменя Илиан Илиев начело на България

Александър Димитров отговори дали ще сменя Илиан Илиев начело на България

  • 9 сеп 2025 | 19:38
  • 1015
  • 0
Официално: Илиан Илиев приключи с националния отбор на България

Официално: Илиан Илиев приключи с националния отбор на България

  • 9 сеп 2025 | 14:06
  • 30904
  • 101
Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата

Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата

  • 9 сеп 2025 | 17:08
  • 9041
  • 1
Предстои вторият за деня 1/4-финал на ЕвроБаскет 2025

Предстои вторият за деня 1/4-финал на ЕвроБаскет 2025

  • 9 сеп 2025 | 19:25
  • 12957
  • 0
Играят се първите два мача от днешната програма на световните квалификации

Играят се първите два мача от днешната програма на световните квалификации

  • 9 сеп 2025 | 18:59
  • 18001
  • 0