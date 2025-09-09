Калоян Станчев: Има много силен интерес към „Писта София“

Тази неделя се завръща едно от най-популярните автомобилни състезания у нас – „Писта София“, която ще се проведе на булевард „Александър Малинов“ и на пътния възел до Бизнес парка и над околовръстното шосе.

„Има много силен интерес към „Писта София“, пилотите искат да карат – заяви в Sportal Motorsport председателят на АФБ Калоян Станчев. – Организацията на състезание в голям град като София е много трудна, но сега вече срещаме много повече разбиране у администрацията.“

"Най-запалените фенове ще могат да разгледат боксовете и да гледат техническите прегледи в събота, а в неделя сериите започват от 8 часа сутринта. Достъпът е безплатен, молбата ми към публиката е да спазва указанията на полицията, за да върви всичко гладко."

“Писта София” се завръща тази неделя

Във видеото може да изгледате гостуването на Калоян Станчев в Sportal Motorsport.

