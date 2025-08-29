Автомобилната федерация на България обяви стратегическо партньорство със Sportal.bg

Автомобилната федерация на България (АФБ) и Sportal.bg обявиха началото на стратегическо партньорство. Съвместната работа на двете страни, която стартира преди няколко години, отразява желанието им за още по-голямо популяризиране на автомобилния спорт в България.



Sportal.bg ще осигури подробно отразяване на събитията на АФБ и ще осигурява новини, интервюта, репортажи и преки излъчвания на състезанията на АФБ, които остават до края на 2025 година:

- Супер Рали Варна

- Писта София

- Рали Пампорово



АФБ и Sportal.bg споделят една и съща визия – да издигнат и популяризират автомобилния спорт в България и да привлекат повече хора към спорта чрез подробно медийно отразяване и висококачествено съдържание.

"Една от основните цели на Sportal.bg винаги е била да помага на развитието на българския спорт. За нас е чест и предизвикателство да работим заедно с АФБ за развитието и популяризирането на автомобилния спорт, който има сериозни традиции у нас и винаги е имало голям интерес към него", заяви Владимир Стоянов, главен редактор на Sportal.bg.

"За нас също е чест да работим със Sportal.bg. Благодаря много за съвместната ни работа досега и се радвам, че това партньорство вече е официално. За Федерацията винаги е било на първо място развитието на автомобилния спорт и свързаната с него обучителна дейност. Ние работим съвместно със СБА за дейности свързани със безопасността на пътя. Тази година на Писта София, ще има симулатори, които показват реакциите на шофьора когато е пил, какво се случва когато си без колан. Радваме се, че чрез Sportal.bg, най-голямата спортна медия в България, ще можем да популяризираме нашия спорт", сподели президентът на АФБ Калоян Станчев.