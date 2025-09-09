Популярни
“Писта София” се завръща тази неделя

  • 9 сеп 2025 | 13:17
  • 157
  • 0
“Писта София” се завръща тази неделя

На 14 септември (неделя) феновете на моторните спортове ще могат да станат свидетели на завръщането на автомобилното състезание “Писта София” - това е един от най-очакваните стартове за годината в календара на Автомобилната федерация на България (АФБ).

В 8:00 часа в неделя стартират тренировките за място, в 13:00 часа е официалното откриване на състезанието, а в 13:30 часа стартира и първата серия от състезателната програма. За 16:30 часа е предвидено обявяването на резултатите и награждаването на победителите в отделните серии и отборната надпревара.

АФБ иска да организира 25 състезания през 2025 година
АФБ иска да организира 25 състезания през 2025 година

Заради повечето почивни дни организаторът на състезанието удължи срока за приемане на заявки до 17:00 часа утре (сряда, 10 септември).

Състезанието ще се проведе на пътния възел над Бизнес парка в София, над околовръстното шосе.

Автомобилната федерация на България обяви стратегическо партньорство със Sportal.bg
Автомобилната федерация на България обяви стратегическо партньорство със Sportal.bg

Sportal.bg е медиен партньор на АФБ и “Писта София 2025” е едно от най-важните състезания в партньорството ни с федерацията, като феновете на моторните спортове могат да очакват постоянна информация за развоя на състезанията, интервюта и ексклузивни кадри от надпреварите.

Снимки: Sportal.bg

