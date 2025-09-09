“Писта София” се завръща тази неделя

На 14 септември (неделя) феновете на моторните спортове ще могат да станат свидетели на завръщането на автомобилното състезание “Писта София” - това е един от най-очакваните стартове за годината в календара на Автомобилната федерация на България (АФБ).

В 8:00 часа в неделя стартират тренировките за място, в 13:00 часа е официалното откриване на състезанието, а в 13:30 часа стартира и първата серия от състезателната програма. За 16:30 часа е предвидено обявяването на резултатите и награждаването на победителите в отделните серии и отборната надпревара.

АФБ иска да организира 25 състезания през 2025 година

Заради повечето почивни дни организаторът на състезанието удължи срока за приемане на заявки до 17:00 часа утре (сряда, 10 септември).

Състезанието ще се проведе на пътния възел над Бизнес парка в София, над околовръстното шосе.

Автомобилната федерация на България обяви стратегическо партньорство със Sportal.bg

Sportal.bg е медиен партньор на АФБ и “Писта София 2025” е едно от най-важните състезания в партньорството ни с федерацията, като феновете на моторните спортове могат да очакват постоянна информация за развоя на състезанията, интервюта и ексклузивни кадри от надпреварите.

Снимки: Sportal.bg