FIVB: България тръгва към Световното с визия за бъдещето

Сайтът на Международната федерация по волейбол (FIVB) отрази в специален материал националния ни отбор.

В него се обръща сериозно внимание на българските традиции във волейбола, стремежа за завръщане на призовите позиции и новото поколение. Стратегическото развитие на тима също намира място в обширния текст, а статията завършва с усещане за начало на нещо голямо.

Няколко дни преди началото на Световното първенство по волейбол за мъже 2025, националният отбор на България е готов да отправи ясно послание на голямата световна сцена. Турнирът стартира на 12 септември в Манила, Филипините, а „лъвовете“ ще се опитат не само да се конкурират с най-добрите, но и да положат основите на нова успешна ера.

България е уважавана волейболна нация с богата история и значими успехи – сребърен медал от Световното първенство през 1970 г. и бронз от изданието през 2006 г. Сега тимът е 15-и в световната ранглиста на FIVB и се класира за Мондиала като осмият най-добре представил се неквалифициран отбор, което ще бъде и 20-ото участие на страната ни на световно първенство.

Преход между поколенията и стратегическо развитие

През последните години националният тим преминава през естествен преход, като някои от най-опитните играчи, сред които Цветан Соколов, се оттеглиха. На тяхно място идва ново поколение с потенциал и амбиция да върне България сред водещите сили в света.

За да ускори този преход, Българската федерация по волейбол възприе стратегически подход, използвайки подкрепата на програмата FIVB Volleyball Empowerment. Благодарение на нея, FIVB инвестира 84 000 швейцарски франка в проекта за треньорска подкрепа в България, като ангажира италианския специалист Джанлоренцо Бленджини начело на националния отбор.

Бленджини, който пое тима през 2024 г., е известен с методичния си стил, техническа прецизност и манталитет на победител. В неговата богата кариера личат три титли в италианската Серия А1, два трофея от Купата на Италия, сребърен медал от Олимпийските игри в Рио 2016 и злато от Европейското първенство с Италия

Не само днес, а за бъдещето

С подкрепата на програмата за развитие на FIVB, България не играе само за резултати в настоящето, а гради отбор с мисъл за бъдещето. Националите попаднаха в Група E, където ще се изправят срещу силни съперници:

• 🗓 13 септември – срещу Германия

• 🗓 15 септември – срещу Словения (поставен №1 в групата)

• 🗓 17 септември – срещу Чили

Всички мачове ще се играят в зала SM Mall of Asia Arena в Манила.

Светъл лъч от Лигата на нациите

Оптимизмът в отбора се подсилва от достойното представяне в Лигата на нациите 2025, където България завърши на 11-о място от 18 отбора. Макар и далеч от върха, това бе важна крачка напред за този състав в преход, който победи по-високо ранкирани съперници като Германия, Япония, Словения (полуфиналист) и дори шампиона Полша.

VNL се оказа ценен източник на международен опит, време за изграждане на отборна химия и изпипване на тактиката под ръководството на Бленджини.

Новото поколение е тук

В основата на подема е едно обещаващо ново поколение, начело с братята Николови – Александър и Симеон.

• Александър Николов (21 г.), посрещач, впечатли с атлетизъм, игрова интелигентност и се нареди като четвърти най-добър реализатор в VNL 2025.

• Симеон Николов (18 г.), разпределител, вече е титулярен плеймейкър на България – със зряло поведение и творчески подход към играта.

Зад тях стоят и стабилни опитни фигури като капитана Алекс Грозданов – мощен централен блокировач и лидер на терена.

Начало на нещо по-голямо

За България, Световното първенство 2025 е не просто турнир, а важна стъпка към възстановяване на блясъка от миналото. Всяка среща ще бъде тест – не само на спортно ниво, но и за визията, характера и амбицията на един отбор, който гради от основата към върха.

С талант, ново лидерство и международна подкрепа, България превръща потенциала в резултати – и прави уверена крачка по пътя към нови върхове.