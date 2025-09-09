Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Алекс Грозданов: Ще бъдем в перфектно състояние за първия мач от световното

Алекс Грозданов: Ще бъдем в перфектно състояние за първия мач от световното

  • 9 сеп 2025 | 18:56
  • 2596
  • 0

Капитанът на българския национален отбор по волейбол Алекс Грозданов даде специално интервю за БНТ преди началото на световното първенство във Филипините.

"Трикольорите" стартират участието си с двубой срещу Германия на 13 септември от 12:30 часа българско време.

Запитан за настроението в лагера на националите, Грозданов отговори: "Изиграхме два добри мача срещу САЩ. Днеска ни е последният ден в Хирошима, а утре пътуваме за Манила и за момента отбора е в перфектно настроение, бих казал."

"През последния месец бяхме доста изморени от физическата подготовка, както и техническата. Но с наближаване на самото световно първенство, капацитета на тренировката намаля, така че вече започваме да влизаме в перфектна форма и сме доста по-отпочинали. Мисля, че след броени дни вече за първия мач ще бъдем в топ състояние", добави той.

Състезателят на полския Богданка ЛУК Люблин бе категоричен, че "лъвовете" са фокусирани върху това да стартират участието си на Мондиала с победа поради трудните съперници в групата.

"Първата среща ще бъде много важна, защото трябва да победим Германия и Словения, за да излезем от групата. Така че няма как да си позволим да изпуснем Германия и при евентуална грешка бихме могли да затрудним много бъдещите мачове", заяви капитанът на българския отбор.

Снимки: Sportal.bg

