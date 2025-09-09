Популярни
Макларън може да вземе титлата още в Баку

  • 9 сеп 2025 | 18:39
  • 445
  • 0

Макларън може да си гарантира втора поредна световна титла при конструкторите във Формула 1 още в Баку този месец. През сезон 2025 Оскар Пиастри и Ландо Норис записаха 12 победи в 16 състезания и спечелването на титлата при конструкторите е въпрос на време.

Но за да триумфира Макларън в Баку трябва да се изпълнят някои условия. След „Монца“ Макларън води с 337 точки пред Ферари, а след Азербайджан ще останат 346 точки за разпределяне. Това означава, че в Баку Макларън трябва да спечели с 9 точки повече от Ферари, за да си гарантира титлата.

Другото допълнително условие пилотите на Макларън да не вземат с 12 точки по-малко от Мерцедес или с 33 или повече от Ред Бул, което звучи като трудно изпълнимо.

Но ако това се реализира, Макларън ще си гарантира титлата при конструкторите след финала в Баку, 7 кръга преди края на сезона. Така Оскар Пиастри и Ландо Норис ще подобрят рекорда на Ред Бул от 2023, когато в сезона, в който тимът доминира от старта до финала Макс Верстапен и Серхио Перес взеха титлата при конструкторите 6 старта преди края на кампанията.

