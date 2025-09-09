Мартин Брандъл: Норис и Пиастри ще имат нужда от Макларън

Двамата пилоти на Макларън Ландо Норис и Оскар Пиастри нямат вина за ситуацията в Гран При на Италия в неделя, когато от Макларън помолиха Пиастри да върне второто място на Норис, което той загуби заради забавяне в бокса. Това е мнението на бившия пилот във Формула 1 и настоящ тв коментатор Мартин Брандъл.

Решението на Макларън да върне реда на пилотите отпреди боксовете им донесе много критики, но беше оправдано от шефовете на тима и двамата пилоти.

“От бокса на Макларън поискаха от Пиастри да върне второто място и не беше изненада, че той не беше особено ентусиазиран от това - обясни Брандъл. - Но в крайна сметка Оскар изпълни това, което тимът иска от него и смятам, че това е правилното решение от негова страна, както стана в Унгария миналата година, когато Ландо пропусна Оскар напред.

“Тази ситуация зависи и от предварителните уговорки на пилотите с тима. Макларън доминират този сезон и част от тази доминация се дължи на пилотите, които са достатъчно умни, за да разберат, че подкрепата на тима е важна сега и за в бъдеще.

