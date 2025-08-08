ЦСКА привлече талантлив халф за втория отбор

ЦСКА привлече в редиците си талантливия полузащитник Абдула Кичуков, който ще бъде част от състава на втория отбор, воден от Владимир Манчев, през новия сезон във Втора лига.



Кичуков е продукт на академията на Пирин (Гоце Делчев), където бързо се утвърди и направи пробив в първия отбор.



"ЦСКА вярва, че Абдула Кичуков ще продължи възходящото си развитие в професионалния футбол и ще защитава с чест червения екип", написаха "армейците" на официалния си сайт.