Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА II
  3. ЦСКА привлече талантлив халф за втория отбор

ЦСКА привлече талантлив халф за втория отбор

  • 8 авг 2025 | 21:53
  • 268
  • 0
ЦСКА привлече талантлив халф за втория отбор

ЦСКА привлече в редиците си талантливия полузащитник Абдула Кичуков, който ще бъде част от състава на втория отбор, воден от Владимир Манчев, през новия сезон във Втора лига.

Кичуков е продукт на академията на Пирин (Гоце Делчев), където бързо се утвърди и направи пробив в първия отбор.

"ЦСКА вярва, че Абдула Кичуков ще продължи възходящото си развитие в професионалния футбол и ще защитава с чест червения екип", написаха "армейците" на официалния си сайт.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Хляб "Добруджа" приседна на ЦСКА 1948 на варненска нива

Хляб "Добруджа" приседна на ЦСКА 1948 на варненска нива

  • 8 авг 2025 | 20:55
  • 24054
  • 129
Славия с Тони Тасев и малкия Чунг срещу Лудогорец

Славия с Тони Тасев и малкия Чунг срещу Лудогорец

  • 8 авг 2025 | 19:38
  • 946
  • 0
В Босна спрягат Илиан Илиев за ФК Сараево

В Босна спрягат Илиан Илиев за ФК Сараево

  • 8 авг 2025 | 18:14
  • 8605
  • 8
Феновете на ЦСКА започнаха благотворителна инициатива за фен, борещ се с коварно заболяване

Феновете на ЦСКА започнаха благотворителна инициатива за фен, борещ се с коварно заболяване

  • 8 авг 2025 | 17:16
  • 1858
  • 1
Защитник на Сабах: През първото полувреме бяхме по-добри от Левски, имаме шансове да ги отстраним

Защитник на Сабах: През първото полувреме бяхме по-добри от Левски, имаме шансове да ги отстраним

  • 8 авг 2025 | 16:36
  • 1741
  • 9
Цветомир Найденов представи черногорец като в "Туин Пийкс"

Цветомир Найденов представи черногорец като в "Туин Пийкс"

  • 8 авг 2025 | 15:55
  • 8517
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Монтана 0:0 Ботев (Враца), гостите изпуснаха дузпа

Монтана 0:0 Ботев (Враца), гостите изпуснаха дузпа

  • 8 авг 2025 | 21:15
  • 8525
  • 23
Хляб "Добруджа" приседна на ЦСКА 1948 на варненска нива

Хляб "Добруджа" приседна на ЦСКА 1948 на варненска нива

  • 8 авг 2025 | 20:55
  • 24054
  • 129
Тити Папазов "разтресе" студиото на Sportal.bg с откровения, сълзи и изключителни думи към баскетболните национали

Тити Папазов "разтресе" студиото на Sportal.bg с откровения, сълзи и изключителни думи към баскетболните национали

  • 8 авг 2025 | 20:59
  • 4533
  • 9
Спартак (Варна) обяви сериозни задължения, търси помощ

Спартак (Варна) обяви сериозни задължения, търси помощ

  • 8 авг 2025 | 15:38
  • 21636
  • 87
В Босна спрягат Илиан Илиев за ФК Сараево

В Босна спрягат Илиан Илиев за ФК Сараево

  • 8 авг 2025 | 18:14
  • 8605
  • 8
Венци Стефанов коментира думите на Боримиров, че Славия най-много бави времето

Венци Стефанов коментира думите на Боримиров, че Славия най-много бави времето

  • 8 авг 2025 | 14:20
  • 39866
  • 46