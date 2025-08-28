Пирин изпразни лазарета за мача с дубъла на ЦСКА

Пирин посреща ЦСКА II в мач от шестия кръг на Втора лига. Сблъсъкът на 29 август е с начален час 19:00 на стадион "Христо Ботев" в Благоевград. Отборът е в отлично настроение след страхотната победа в Плевен и влиза в двубоя без контузени играчи.

Пирин взе победа в Плевен в мач със седем гола

Добрата новина е и завръщането на Илиан Костов, който вече е напълно възстановен след прекаран вирус. Билетите за мача са на цена от 8 лева. Предварителната продажба на пропуските вече върви във феншопа на клуба.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto