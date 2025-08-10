Дубълът на ЦСКА свали няколко футболисти от първия отбор и започна с победите във Втора лига

Дублиращият тим на ЦСКА записа първа победа в новия сезон на Втора лига, след като надигра с 2:0 Вихрен (Сандански) в мач от третия кръг на първенството.

“Червените” бързо-бързо убиха интригата с два гола до 6-ата минута. Георги Чорбаджийски откри резултата след по-малко от 60 секунди игра. Юлиан Илиев удвои в 6-ата минута за крайното 2:0.

В тази среща наставникът на ЦСКА Владо Манчев заложи на няколко футболисти от първия отбор. На вратата застана националът на Беларус Фьодор Лапоухов. С капитанската лента стартира дошлият за около 500 хил. евро от ЦСКА 1948 Теодор Иванов. В предни позиции пък се подвизаваха Георги Чорбаджийски, Йоан Борносузов и Марк-Емилио Папазов.

ЦСКА II - ВИХРЕН 2:0

1:0 Георги Чорбаджийски 1

2:0 Юлиан Илиев 6