  1. Sportal.bg
  2. Милан
  Последният изходящ трансфер на Милан е на финалната права

Последният изходящ трансфер на Милан е на финалната права

  • 9 сеп 2025 | 13:45
  • 1122
  • 0

Полузащитникът на Милан Ясин Адли ще премине медицински тестове днес, след което ще подпише договор с отбора на Ал-Шабаб, съобщи журналистът Фабрицио Романо. Това ще бъде последният изходящ трансфер за “росонерите” през това лято, като те ще получат 7 милиона евро от саудитския клуб.

Милан ще се отърве от още един излишен полузащитник
Милан ще се отърве от още един излишен полузащитник

Адли, който е юноша на Пари Сен Жермен, бе взет в Милан през 2021 година за 9 милиона евро от френския Бордо. Той обаче не се наложи в състава и бе пращан под наем както в Бордо, така и във Фиорентина. Договорът му с клуба от Милано е за още само една година и ръководството реши да приеме без колебания офертата на Ал-Шабаб.

За Милан Адли има 39 мача във всички турнири с един гол и две асистенции.

Снимки: Gettyimages

