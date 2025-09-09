Последният изходящ трансфер на Милан е на финалната права

Полузащитникът на Милан Ясин Адли ще премине медицински тестове днес, след което ще подпише договор с отбора на Ал-Шабаб, съобщи журналистът Фабрицио Романо. Това ще бъде последният изходящ трансфер за “росонерите” през това лято, като те ще получат 7 милиона евро от саудитския клуб.

Милан ще се отърве от още един излишен полузащитник

Адли, който е юноша на Пари Сен Жермен, бе взет в Милан през 2021 година за 9 милиона евро от френския Бордо. Той обаче не се наложи в състава и бе пращан под наем както в Бордо, така и във Фиорентина. Договорът му с клуба от Милано е за още само една година и ръководството реши да приеме без колебания офертата на Ал-Шабаб.

⚪️⚫️🇸🇦 Yacine Adli, set for his medical at Al Shabab today ahead of €7m package deal from AC Milan. pic.twitter.com/e4kUUhfozu — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 9, 2025

За Милан Адли има 39 мача във всички турнири с един гол и две асистенции.

