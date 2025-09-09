Популярни
Хорнър похвалил Ред Бул за представянето на “Монца”

  • 9 сеп 2025 | 12:00
  • 482
  • 0

Бившият пилот във Формула 1 и настоящ тв коментатор Мартин Брандъл разкри, че е получил съобщение от бившия шеф на Ред Бул Кристиан Хорнър в хода на Гран При на Италия, посветено на представянето на тима.

Макс Верстапен спечели на “Монца” третата си победа за годината и записа най-голямата разлика с втория в класирането в хода на целия сезон - над 19 секунди. Макс нямаше победа от май, когато спечели на “Имола”, а това е и първото спечелено състезание след уволнението на Хорнър през юли.

“Това беше най-лошото ни състезание миналата година. Бяхме сбъркали нивото на аеродинамично притискане. Разбира се, тимът оправи всичко”, това е текстът на съобщението от Хорнър, цитирано от Брандъл.

В събота Верстапен спечели квалификацията и записа петия си полпозишън за сезона, като той е пилотът с най-много първи места на старта тази година. Ключови за победата на Верстапен на “Монца” се оказаха новата версия на пода на RB21, която получи сам Макс, както и версията на задното крило от “Силвърстоун”, което е било допълнително променено за италианското състезание.

