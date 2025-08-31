Популярни
Акрам Бурас: Много съм щастлив да бъдa тук

  • 31 авг 2025 | 16:14
  • 1068
  • 1

Новото попълнение на Левски Акрам Бурас говори пред клубната телевизия на отбора. В специално видео “сините” показаха как е минал първия ден на халфа в тима, а след това той даде и специално интервю.

Левски атакува първото място в efbet Лига срещу ЦСКА 1948
Левски атакува първото място в efbet Лига срещу ЦСКА 1948

"Чувствам се прекрасно и съм щастлив тук. Преговаряме с Левски от 2 седмици, като в крайна сметка съм щастлив да съм тук.

Гледах мачовете на отбора. Доволен съм от начина, по който играят, харесва ми много стила на тима. Щастлив съм много, че съм тук и мога да помогна.

Мога да играя и на трите позиции, няма проблем", каза алжирецът на въпрос на коя позиция в халфовата линия предпочита да играе - като №6, 8 или 10.

Той беше запитан и кой е неговият идол. "Меси".

"Надявам се, че ще спечелим титлата и Купата на страната. Надявам се да помогна на отбора да спечели всичко. Само Левски", завърши Акрам Бурас.

