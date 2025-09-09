Политано: Дори не помня последния си гол за Италия!

Популярни
  9 сеп 2025 | 05:50
Матео Политано призна, че дори не помни кога за последно е вкарвал за Италия, след като се разписа при зрелищната победа на "адзурите" срещу Израел с 5:4. Нападателят на Наполи вкара, за да даде преднина на „адзурите“ за първи път в Дебрецен, където се игра двубоя заради военната обстановка в Близкия Изток, като неговото попадение можеше и да се окаже без значение, след като отборът му пропиля два гола аванс.

Италия измъкна ценна победа след много голове и голяма драма
Италия измъкна ценна победа след много голове и голяма драма

В крайна сметка Сандро Тонали вкара в продължението и италианците стигнаха до победата в един мач, който със сигурност не може да се наблюдава всеки ден. Иначе самият Политано за последно преди този мач вкара през вече далечната 2021 г. при победата със 7:0 срещу Сан Марино.

Гатузо: Това е най-лудият мач, който съм виждал!
Гатузо: Това е най-лудият мач, който съм виждал!

„Дори не помня кога беше последният ми гол за Италия! Много съм щастлив от начина, по който подходихме към тези два мача. Това е правилната нагласа и трябва да продължим така. Не работим отдавна с треньора, така че имаме много работа за вършене. Допуснахме твърде много голове, но показахме характер и се борихме докрай за победата“, каза той.

Изиграха се нови седем мача от квалификациите за Мондиал 2026
Изиграха се нови седем мача от квалификациите за Мондиал 2026

Италия се изкачи на второ място в квалификационната си група за Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико, като по тоззи начин "адзурите" увеличиха изключително много шансовете си да се класират на Световни футболни финали за първи път от 2014 г., когато играха на шампионата на планетата в Бразилия.

Кийн: Вярвах докрай
Кийн: Вярвах докрай
