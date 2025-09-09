Популярни
Кийн: Вярвах докрай

  9 сеп 2025 | 05:20
Кийн: Вярвах докрай

Мойс Кийн признава, че е опознал съотборника си Матео Ретеги, за да създадат впечатляващо партньорство, което спомогна за победата на Италия срещу Израел с 5:4. Нападателят на Фиорентина преди се конкурираше с Ретеги за титулярно място, но двамата започнаха заедно и в двата мача под ръководството на новия национален селекционер Дженаро Гатузо. Те се комбинираха перфектно, като Ретеги асистира с пета на Кийн, а централният нападател на „виолетовите“ отбеляза два гола.

Италия измъкна ценна победа след много голове и голяма драма
Италия измъкна ценна победа след много голове и голяма драма

„С Матео трябваше да работим здраво днес, оказахме влияние и играем добре заедно, така че искаме да продължим в същия дух. Вярвах докрай и бавно опознавам характеристиките на Матео, така че предположих, че топката ще отиде там и я последвах докрай“, заяви Кийн след края на мача.

Гатузо: Това е най-лудият мач, който съм виждал!
Гатузо: Това е най-лудият мач, който съм виждал!

Това беше може би най-лудият мач от началото на квалификациите, като "адзурите" пропиляха два гола аванс, но гол в добавеното време ги спаси.

Изиграха се нови седем мача от квалификациите за Мондиал 2026
Изиграха се нови седем мача от квалификациите за Мондиал 2026

„Веднага след края на мача все още трябваше да осъзная какво се е случило, но това е радостта от футбола, особено когато носиш фланелката на Италия и печелиш в последната минута. В началото трябваше да разберем как е подреден отборът на Израел. Те са много бързи и добри в атака. Ние никога не се предадохме и постигнахме страхотен резултат“, добави Кийн.

