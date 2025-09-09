Кийн: Вярвах докрай

Мойс Кийн признава, че е опознал съотборника си Матео Ретеги, за да създадат впечатляващо партньорство, което спомогна за победата на Италия срещу Израел с 5:4. Нападателят на Фиорентина преди се конкурираше с Ретеги за титулярно място, но двамата започнаха заедно и в двата мача под ръководството на новия национален селекционер Дженаро Гатузо. Те се комбинираха перфектно, като Ретеги асистира с пета на Кийн, а централният нападател на „виолетовите“ отбеляза два гола.

Италия измъкна ценна победа след много голове и голяма драма

„С Матео трябваше да работим здраво днес, оказахме влияние и играем добре заедно, така че искаме да продължим в същия дух. Вярвах докрай и бавно опознавам характеристиките на Матео, така че предположих, че топката ще отиде там и я последвах докрай“, заяви Кийн след края на мача.

Гатузо: Това е най-лудият мач, който съм виждал!

Това беше може би най-лудият мач от началото на квалификациите, като "адзурите" пропиляха два гола аванс, но гол в добавеното време ги спаси.

Изиграха се нови седем мача от квалификациите за Мондиал 2026

„Веднага след края на мача все още трябваше да осъзная какво се е случило, но това е радостта от футбола, особено когато носиш фланелката на Италия и печелиш в последната минута. В началото трябваше да разберем как е подреден отборът на Израел. Те са много бързи и добри в атака. Ние никога не се предадохме и постигнахме страхотен резултат“, добави Кийн.