Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Андре Агаси поздрави Сабаленка и Алкарас за US Open

Андре Агаси поздрави Сабаленка и Алкарас за US Open

  • 9 сеп 2025 | 02:54
  • 213
  • 0
Андре Агаси поздрави Сабаленка и Алкарас за US Open

Носителят на осем трофея от “Големия шлем” Андре Агаси поздрави победителите от тазгодишното издание на US Open - Карлос Алкарас и Арина Сабаленка .

„Поздравления за Арина Сабаленка за поредната голяма победа и за Карлос Алкарас за шестата му титла от Големия шлем“, написа Агаси на страницата си в социалните мрежи.

На финала при мъжете Алкарас победи италианеца Яник Синер с 6:2, 3:6, 6:1, 6:4, което го изкачи и на първото място в световната ранглиста. Към момента Андре Агаси остава последният американец, спечелил Откритото първенство на САЩ.

Безкомпромисен Алкарас свали Синер от трона на US Open и на ранглистата
Безкомпромисен Алкарас свали Синер от трона на US Open и на ранглистата

Сабаленка взе трофея при жените от своя страна успя да защити титлата си от миналата година и стана четирикратна победителка в турнирите от “Големия шлем”. На финала беларуската състезателка победи представителката на домакините Аманда Анисимова с 6:3, 7:6(:3).

Сабаленка отказа Анисимова и защити титлата си на US Open
Сабаленка отказа Анисимова и защити титлата си на US Open
Следвай ни:

Още от Тенис

Дрейпър приключи с изявите за 2025 г.

Дрейпър приключи с изявите за 2025 г.

  • 9 сеп 2025 | 01:32
  • 333
  • 0
Димитър Кузманов продължава във втория кръг в Полша

Димитър Кузманов продължава във втория кръг в Полша

  • 8 сеп 2025 | 20:10
  • 796
  • 0
Иван Иванов и Александър Василев са начело в световната ранглиста за юноши

Иван Иванов и Александър Василев са начело в световната ранглиста за юноши

  • 8 сеп 2025 | 17:19
  • 1373
  • 0
Финалистът на US Open Александър Василев: Мъжкият тенис е различен! Тепърва ми предстои да навляза в него

Финалистът на US Open Александър Василев: Мъжкият тенис е различен! Тепърва ми предстои да навляза в него

  • 8 сеп 2025 | 12:37
  • 24904
  • 22
Виктория Томова запази място в топ 100 на световната ранглиста

Виктория Томова запази място в топ 100 на световната ранглиста

  • 8 сеп 2025 | 10:28
  • 1916
  • 1
Карлос Алкарас е новият лидер в световната ранглиста, Григор Димитров е №28

Карлос Алкарас е новият лидер в световната ранглиста, Григор Димитров е №28

  • 8 сеп 2025 | 09:39
  • 3885
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Илиан Илиев: Утре ще имам разговор с Георги Иванов

Илиан Илиев: Утре ще имам разговор с Георги Иванов

  • 8 сеп 2025 | 20:08
  • 24157
  • 106
Шок! Ботев (Пловдив) се раздели с Ивелин Попов

Шок! Ботев (Пловдив) се раздели с Ивелин Попов

  • 8 сеп 2025 | 16:56
  • 44388
  • 63
Финалистът на US Open Александър Василев: Мъжкият тенис е различен! Тепърва ми предстои да навляза в него

Финалистът на US Open Александър Василев: Мъжкият тенис е различен! Тепърва ми предстои да навляза в него

  • 8 сеп 2025 | 12:37
  • 24904
  • 22
Италия измъкна ценна победа след много голове и голяма драма

Италия измъкна ценна победа след много голове и голяма драма

  • 8 сеп 2025 | 23:45
  • 12184
  • 54
Изиграха се нови седем мача от квалификациите за Мондиал 2026

Изиграха се нови седем мача от квалификациите за Мондиал 2026

  • 8 сеп 2025 | 23:39
  • 26208
  • 17
България победи САЩ с 3:1 в контрола в Хирошима

България победи САЩ с 3:1 в контрола в Хирошима

  • 8 сеп 2025 | 10:53
  • 18074
  • 13