Андре Агаси поздрави Сабаленка и Алкарас за US Open

Носителят на осем трофея от “Големия шлем” Андре Агаси поздрави победителите от тазгодишното издание на US Open - Карлос Алкарас и Арина Сабаленка .

„Поздравления за Арина Сабаленка за поредната голяма победа и за Карлос Алкарас за шестата му титла от Големия шлем“, написа Агаси на страницата си в социалните мрежи.

На финала при мъжете Алкарас победи италианеца Яник Синер с 6:2, 3:6, 6:1, 6:4, което го изкачи и на първото място в световната ранглиста. Към момента Андре Агаси остава последният американец, спечелил Откритото първенство на САЩ.

Сабаленка взе трофея при жените от своя страна успя да защити титлата си от миналата година и стана четирикратна победителка в турнирите от “Големия шлем”. На финала беларуската състезателка победи представителката на домакините Аманда Анисимова с 6:3, 7:6(:3).

