Може ли Анисимова да шокира Сабаленка на финала на US Open

  • 6 сеп 2025 | 07:14
Световната №1 Арина Сабаленка ще опита да защити титлата си на US Open, а насреща ѝ ще застане Аманда Анисимова, която само два месеца след първия си финал от "Големия шлем" на "Уимбълдън" отново стигна до мач за трофея.

Беларуската звезда се класира за своя седми финал от "Големия шлем", след като обърна Джесика Пегула с 4:6, 6:3, 6:4. Победата дойде след 43 уинъра и осем аса – показатели, които отново подчертават силата на нейните сервиси. „В този мач просто се опитвах да правя по една стъпка напред. Казвах си – добре е, ако не си затворила от първия мачбол. Играеш страхотен тенис. Просто излез и опитай да бъдеш по-добра“, коментира Сабаленка.

За нея това ще е трети пореден финал в Ню Йорк и шанс да защити трофея. „Много съм развълнувана, че си давам още една възможност, още един финал. Ако успея да вдигна този трофей, това ще означава много за мен. Вероятно ще бъда най-щастливият човек на земята“, добави световната №1.

От другата страна на мрежата ще бъде Аманда Анисимова, която преодоля Наоми Осака след трисетов трилър – 6-7(4), 7-6(3), 6-3. Американката стана първата тенисистка, победила Осакa на полуфинал в турнир от "Големия шлем".

„Наоми играе невероятен тенис. След като е станала майка, да играе на това ниво – това е безумно. Тя наистина ме постави на ръба и не бях сигурна дали ще стигна финалната линия. Този турнир означава толкова много за мен… В крайна сметка просто се опитвах да се боря и да се наслаждавам на момента“, сподели Анисимова.

Двубоят в събота ще бъде и повторение на полуфинала на „Уимбълдън“, където Анисимова изненада Сабаленка. Американката води с 6-3 в преките им двубои на ниво WTA, включително успехи както на трева, така и на твърди кортове – последният от тях в Торонто 2024-та. Седма победа би означавала първа титла от "Големия шлем" за Анисимова.

„Това е сбъдната мечта. Винаги съм мечтала да бъда на финал на US Open. Разбира се, надеждата е да бъда шампионка… Но вече съм на финал и ще опитам да се подготвя. Много съм развълнувана – това е наистина специално“, каза тя.

Финалът противопоставя различни стилове – мощния сервис и постоянство на Сабаленка срещу агресивната игра от основната линия на Анисимова, която в Ню Йорк показа психическа издръжливост в няколко драматични тайбрека. Какъвто и да е резултатът, този мач ще бъде запомнен като сблъсък между настоящата шампионка и една от новите големи надежди в женския тенис.

Снимки: Gettyimages

