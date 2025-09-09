Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Даниел Отуру пред Sportal.bg: Мачът с Балкан ще бъде интересен

Даниел Отуру пред Sportal.bg: Мачът с Балкан ще бъде интересен

  • 9 сеп 2025 | 00:32
  • 318
  • 0

Отборът на Апоел Тел Авив победи с 95-74 Виена в мач от първия ден на приятелския турнир, който се провежда в Ботевград. Най-резултатният баскетболист на израелският гранд Даниел Отуру застана пред камерата на Sportal.bg след срещата, за да сподели впечатленията си от нея, както и очакванията си за мача с Балкан утре на финала на надпреварата в "Арена Ботевград".

“Благодаря на Бог за възможността да играя тук днес. Всеки ден се опитваме да ставаме все по-добри. Тренираме усилено се опитваме да имплементираме всичко в мачовете. Опитваме се да сме възможно най-подготвени за сезона в Евролигата. 

Това ще бъде интересен мач, ще опитаме да работим здраво, за да се подготвим.", заяви Отуру.

Следвай ни:

Снимки: Борислав Цветанов

Още от Баскетбол

Апоел Тел Авив разби Виена, чака Балкан на финал в Ботевград

Апоел Тел Авив разби Виена, чака Балкан на финал в Ботевград

  • 8 сеп 2025 | 21:52
  • 4742
  • 3
Ужасно! Сестрата на звезда от НБА е била застреляна

Ужасно! Сестрата на звезда от НБА е била застреляна

  • 8 сеп 2025 | 21:15
  • 2930
  • 1
Втори юноша ще бъде част от мъжкия отбор на Миньор 2015

Втори юноша ще бъде част от мъжкия отбор на Миньор 2015

  • 8 сеп 2025 | 21:05
  • 1535
  • 0
Джабари Паркър за Партизан, Желко Обрадович, Барселона и трофея в Евролигата

Джабари Паркър за Партизан, Желко Обрадович, Барселона и трофея в Евролигата

  • 8 сеп 2025 | 20:47
  • 1149
  • 0
Американско крило подсили Локомотив Пловдив

Американско крило подсили Локомотив Пловдив

  • 8 сеп 2025 | 20:27
  • 1214
  • 0
Новият американски пойнт гард на Балкан пред Sportal.bg: Забавлявахме се и ни се получи

Новият американски пойнт гард на Балкан пред Sportal.bg: Забавлявахме се и ни се получи

  • 8 сеп 2025 | 20:04
  • 1589
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Илиан Илиев: Утре ще имам разговор с Георги Иванов

Илиан Илиев: Утре ще имам разговор с Георги Иванов

  • 8 сеп 2025 | 20:08
  • 22651
  • 95
Шок! Ботев (Пловдив) се раздели с Ивелин Попов

Шок! Ботев (Пловдив) се раздели с Ивелин Попов

  • 8 сеп 2025 | 16:56
  • 43036
  • 62
Финалистът на US Open Александър Василев: Мъжкият тенис е различен! Тепърва ми предстои да навляза в него

Финалистът на US Open Александър Василев: Мъжкият тенис е различен! Тепърва ми предстои да навляза в него

  • 8 сеп 2025 | 12:37
  • 23780
  • 22
Италия измъкна ценна победа след много голове и голяма драма

Италия измъкна ценна победа след много голове и голяма драма

  • 8 сеп 2025 | 23:45
  • 9705
  • 54
Изиграха се нови седем мача от квалификациите за Мондиал 2026

Изиграха се нови седем мача от квалификациите за Мондиал 2026

  • 8 сеп 2025 | 23:39
  • 24228
  • 17
България победи САЩ с 3:1 в контрола в Хирошима

България победи САЩ с 3:1 в контрола в Хирошима

  • 8 сеп 2025 | 10:53
  • 17215
  • 13