Даниел Отуру пред Sportal.bg: Мачът с Балкан ще бъде интересен

Отборът на Апоел Тел Авив победи с 95-74 Виена в мач от първия ден на приятелския турнир, който се провежда в Ботевград. Най-резултатният баскетболист на израелският гранд Даниел Отуру застана пред камерата на Sportal.bg след срещата, за да сподели впечатленията си от нея, както и очакванията си за мача с Балкан утре на финала на надпреварата в "Арена Ботевград".

“Благодаря на Бог за възможността да играя тук днес. Всеки ден се опитваме да ставаме все по-добри. Тренираме усилено се опитваме да имплементираме всичко в мачовете. Опитваме се да сме възможно най-подготвени за сезона в Евролигата.



Това ще бъде интересен мач, ще опитаме да работим здраво, за да се подготвим.", заяви Отуру.

Снимки: Борислав Цветанов