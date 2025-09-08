Популярни
  3. Апоел Тел Авив без Боби Младенов спори с Виена за място на финала на турнира в Ботевград

Апоел Тел Авив без Боби Младенов спори с Виена за място на финала на турнира в Ботевград

  • 8 сеп 2025 | 20:22
  • 824
  • 0

Отборите на Апоел Тел Авив и Виена играят във втория мач от приятелския турнир в Ботевград, а след 10 минути игра израелците водят с 27-21.

В състава на израелския гранд не попадна българския национал Борислав Младенов, който е болен, разбра екипът ни, но пък се включи бразилският национал Бруно Кабокло, който от вчера тренира с отбора.

Специален поздрав за ЧРД на Итудис в "Арена Ботевград"
Специален поздрав за ЧРД на Итудис в "Арена Ботевград"

ПЪРВА ЧАСТ

След 3 минути игра Апоел води с 5-4. При оставащи 4:09 минути до края на частта израелският гранд води с 16-9. Мощна забивка на Котън намали изоставането на Виена на 5 точки, а след това разликата отново беше вдигната на 7 (18-11). Баскетболистите на Димитрис Итудис водят с 26-17 при оставащи 1:33 мин. до края на частта. Малко след това разликата скочи на 10 точки (27-17). След 10 минути игра Апоел води с 27-21.

ВТОРА ЧАСТ

След малко повече от 2 минути игра Апоел води с 31-25.

По-рано днес Балкан победи с 86-77 унгарския вицешампион Фалко и се класира на финал в надпреварата, чакайки да разбере своя съперник от мач №2 за деня в "Арена Ботевград".

Снимки: Борислав Цветанов

