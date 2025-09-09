Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Итудис пред Sportal.bg: Надявам се залата да се напълни и да усетим атмосферата в Ботевград

Итудис пред Sportal.bg: Надявам се залата да се напълни и да усетим атмосферата в Ботевград

  • 9 сеп 2025 | 01:31
  • 365
  • 0

Отборът на Апоел Тел Авив направи специален подарък на старши треньора си Димитрис Итудис по случай рождения му ден, побеждавайки с 95-74 Виена в мач от първия ден на приятелския турнир, който се провежда в Ботевград. След като класира отбора си на финал в надпреварата, гръцкият баскетболен специалист застана пред камерата на Sportal.bg, за да коментира срещата и атмосферата в "Арена Ботевград".

“Най-важното е да сме здрави. Правя това, което обичам. Занимавам се с баскетбол и спорт. Опитваме се да създадем нещо добро с отбора. Очакваме още шестима играчи. 

Благодаря на Ботевград за гостоприемството, тук ще играем някои мачове от Евролигата, тъй като залата в София ще бъде заета заради концерти. Страхотна възможност да усетим атмосферата тук. Кметът и всички останали се погрижиха добре за нас.

Имахме възможност също да видим в каква форма се намира Бруно, въпреки че вече игра за националния си отбор. Искам да използвам възможността да го поздравя за златния медал. Поздравления за него, неговите съотборници и треньорския щаб. Това е, очакваме втория мач утре.”, заяви Итудис.

Цялото интервю, вижте в нашето видео!

Снимки: Борислав Цветанов

